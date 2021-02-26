ABD ve Suudi Arabistan Arasında Beklenen Görüşme Oldu

Buna göre Kral Selman, “Suudi Arabistan’ın Yemen’de kapsamlı siyasi bir çözüme varılması ve Yemen halkı için güvenlik ve refahın sağlanması konusundaki arzusunu” vurguladı.

Suudi Arabistan devlet ajansı da telefon görüşmesine ilişkin, Kral Selman ve ABD Başkanı Joe Biden’ın “İran’ın bölgedeki rahatsız edici davranışını görüştüklerini” aktardı.

Açıklamada Biden’ın ABD’nin evrensel insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne verdiği önemin altını çizdiği belirtildi. İki liderin ABD’nin Suudi Arabistan’ın kendisini İran bağlantılı grupların saldırılarına karşı savunmasına destek olma konusundaki taahhüdünü görüştükleri kaydedildi.

Beyaz Saray’dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, “Başkan Joe Biden Suudi Arabistan Kralı Selman’a ikili ilişkileri mümkün olduğunca güçlü ve şeffaf hale getirmek üzere çalışacağını” söyledi.

ABD istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı değerlendirmeyi kamuoyuna açıklaması öncesinde, Başkan Joe Biden ve Suudi Arabistan Kralı Selman arasında beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti.

Suudi Arabistan Kralı’nın ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede, “ABD ile güçlü ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortaklığın güçlendirilmesinin öneminin altını çizdiği” belirtildi.

Dışişleri bakanları da görüştü

İki lider arasındaki görüşme öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud görüştü. Bu, iki bakan arasında Biden yönetimi göreve başladığından bu yana yapılan üçüncü görüşmeydi.

Görüşmeye ilişkin ABD tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın “Suudi Arabistan’ın hukuk ve yargı reformu dahil olmak üzere insan haklarında ilerleme sağlamasının önemini ve Suudi Arabistan’ın savunmasının güçlendirilmesine yönelik ortak çabaları görüştükleri” belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın görüşmede “Yemen’deki savaşın sonlandırılması konusunda ABD-Suudi işbirliğine, iki taraf arasında bölgesel güvenlik konusunda koordinasyona, terörle mücadele ve ekonomik kalkınmaya yönelik taahhüdünü yinelediği” kaydedildi.

