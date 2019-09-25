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ABD ve Suudi Arabistan, Pakistan'dan ''ara buluculuk'' istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 00:13 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han: - "(ABD-İran gerginliği) Trump'tan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile petrol tesislerine yönelik saldırıları konuştum, o da benden İran Cumhurbaşkanı ile konuşmamı istedi, onunla görüşeceğimi biliyordu. Başkan Trump da bana 'Gerginliği azaltabilir miyiz' diye sordu. Bu mesajı (Ruhani'ye) ilettim. Elimizden geleni deniyoruz ve ara buluculuk yapıyoruz" - "(Keşmir sorunu) Nükleer silahlara sahip iki ülkenin karşı karşıya gelmesi söz konusu"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, ''Trump'tan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile petrol tesislerine yönelik saldırıları konuştum, o da benden İran Cumhurbaşkanı ile konuşmamı istedi, onunla görüşeceğimi biliyordu. Başkan Trump da bana 'Gerginliği azaltabilir miyiz?' diye sordu. Bu mesajı (Ruhani'ye) ilettim. Elimizden geleni deniyoruz ve arabuluculuk yapıyoruz.'' dedi.

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Han, düzenlediği basın toplantısında, Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya liderlerini Keşmir sorunu konusunda uyarmak için New York'a geldiğini belirten Han, ''Nükleer silahlara sahip iki ülkenin karşı karşıya gelmesi söz konusu.'' dedi.

Keşmir'deki endişe verici durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Han, uluslararası topluma sorunun çözümü için harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ise ''ırkçılıkla'' suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye bir mesaj iletmesini isteyip istemediğine ilişkin soruya ise Han şöyle cevap verdi:

''Trump'tan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile petrol tesislerine yönelik saldırıları konuştum, o da benden İran Cumhurbaşkanı ile konuşmamı istedi, onunla görüşeceğimi biliyordu. Başkan Trump da bana 'Gerginliği azaltabilir miyiz?' diye sordu. Bu mesajı (Ruhani'ye) ilettim. Elimizden geleni deniyoruz ve ara buluculuk yapıyoruz.''

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Keşmir Pakistan

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