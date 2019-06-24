ABD ve Taleban Afganistan’dan Yabancı Birliklerin Çekilmesini Görüşecek

ABD ve Taleban, Afganistan’da barış için 29 Haziran’da yeniden görüşecek. Görüşmelerde ABD destekli birliklerin Afganistan’dan çekilme takvimi ve Taleban’ın Afgan topraklarında saldırı düzenlemeyecekleri garantisi vermesinin gündeme geleceği belirtiliyor. Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak toplantı taraflar arasındaki yedinci görüşme olacak. ABD’li müzakereciler Taleban’la, Afganistan’da 18 yıllık savaşı sona erdirmek için geçen Ekim’den bu yana görüşüyor. Taleban’ın Doha’daki siyasi büro sözcüsü Sohail Shaheen, yabancı güçlerin çekilme takvimi açıklandığında müzakerelerin bir sonraki aşamaya geçeceğini söyledi. Shaheen, ‘’Çekilmenin tamamlanmasını beklemeye ihtiyacımız yok. Hem çekilme hem de müzakereler eşzamanlı olarak sürdürülebilir’’ dedi. ABD de Taleban’ın Afganistan’ı militant saldırıları için üs olarak kullanmayacağının garantisini istiyor. Görüşülmesi gereken diğer iki konu da Afganistan’da Batı destekli hükümet ile isyancılar arasında bir ateşkes ve müzakere sürecinin başlatılması. Ancak Taleban, yabancıların kuklası olarak tanımladığı Afgan hükümeti ile görüşmeyi reddediyor.

Görüşmelerle ilgili bilgi sahibi iki kaynak, Reuters’a, Mayıs ayında sona eren 6’ncı tur müzakerelerin iki taraf içind e huzursuz bir biçimde sona erdiğini ancak sonrasında uzlaşılabilecek konularla ilgili resmi olmayan bir görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı. Afganistan doğumlu Amerikalı diplomat Halilzad’ın Eylül ayında atanmasının ardından Afganistan'daki savaşa sona erdirme çabaları arttı. 1996-2001 yılları arasında yönetimde olan Taleban, ABD destekli güçlerce devrilmesinin ardından hala Afgan topraklarının önemli bir bölümünü elinde bulunduruyor. Çoğu Amerikalı 20 bin yabancı asker, ABD liderliğindeki NATO eğitim gücünün bir parçası olarak Afgan güçlerine eğitim veriyor. Bazı ABD güçleri de terörle mücadele operasyonları yürütüyor. Birleşmiş Milletler 17 yıldır süren savaşta, sadece 2018’de 3804 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Binlerce Afgan asker, polisi ve Taleban militanı da çatışmalarda ve saldırılarda öldü. Taleban geçen haftalarda, tüm hedeflerine ulaşana kadar savaşmaya kararlı olduklarını açıkladı.