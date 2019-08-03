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ABD ve Taleban Arasındaki Son Görüşmeden Sonuç Çıkmadı

03.08.2019 19:22 | Son Güncelleme

ABD ve Taleban arasında Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen barış görüşmelerinin sekizinci turu da sonuç alınamadan sona erdi. Öte yandan BM'den yapılan son açıklamada, Afganistan’a Temmuz ayında sivil ölümlerde ani bir artışa dikkat çekiliyor

ABD ve Taleban Arasındaki Son Görüşmeden Sonuç Çıkmadı

ABD ve Taleban arasında Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen barış görüşmelerinin sekizinci turu da sonuç alınamadan sona erdi.

Doha’da bulunan VOA muhabiri Ayesha Tanzeem, iki buçuk saat süren görüşmenin ardından tarafların açıklama yapmadan ayrıldığını bildirdi.

Görüşmeden önce taraflar bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti.

Yetkililer, görüşmelerin son turunun Afganistan’da 18 yıldır devam eden savaşı sona erdirme yolunda kilit öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.

Taleban’ın görüşme heyeti sözcüsü Süheyl Şahin, VOA’ya yaptığı açıklamada tarafların bir yıldır sıkı bir şekilde çalıştığını ve tüm ana sorunlara değinen bir taslak metni tamamlama aşamasında olduğunu söylemişti.

Şahin’e göre bu taslakta Taleban, ABD askerlerinin ülkeden aşamalı olarak çekilmesi karşılığında kendi kontrol ettikleri topraklarda uluslararası terör unsurlarının barındırılmayacağı güvencesi veriyor. Taleban’ın kontrolundaki topraklarda üslenen el Kaide ve IŞİD unsurları bazı terör saldırılarını bu üslerden yönetiyor.

BM: “Temmuz 2019 sivil kayıplar açısından en kanlı ay oldu”

Birleşmiş Milletler’den yapılan son açıklamada, Afganistan’a Temmuz ayında sivil ölümlerde ani bir artışa dikkat çekiliyor. BM açıklamasında Temmuz ayında 1500’ü aşkın sivil öldü ya da yaralandı. Rakam Mayıs 2017’deki rekordan bile fazla. Sivil ölüm ve yaralanmalarının çoğuna el yapımı patlayıcılar yol açıyor.

BM’nin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, son dönemde barış çabalarıyla birlikte silahlı çatışmaların da aynı oranda yoğunlaştığına dikkati çekti.

Başkan Donald Trump da ABD’nin tarihin en uzun denizaşırı askeri misyonunu aşamalı olarak sona erdirmeye niyetlendiğine işaret ediyor. Washington’un tahminlerine göre Afganistan savaşı ABD’ye bir trilyon dolara ve 2400 askerin hayatına mal oldu.

ABD ve Taleban’ın barış yapması durumunda varılacak anlaşma, Taleban’ın zaman kaybetmeden Afgan hükümetiyle diyaloğa başlamasını da öngörüyor.

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