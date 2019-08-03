ABD ve Taleban Arasındaki Son Görüşmeden Sonuç Çıkmadı

ABD ve Taleban arasında Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen barış görüşmelerinin sekizinci turu da sonuç alınamadan sona erdi.

Doha’da bulunan VOA muhabiri Ayesha Tanzeem, iki buçuk saat süren görüşmenin ardından tarafların açıklama yapmadan ayrıldığını bildirdi.

Görüşmeden önce taraflar bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti.

Yetkililer, görüşmelerin son turunun Afganistan’da 18 yıldır devam eden savaşı sona erdirme yolunda kilit öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.

Taleban’ın görüşme heyeti sözcüsü Süheyl Şahin, VOA’ya yaptığı açıklamada tarafların bir yıldır sıkı bir şekilde çalıştığını ve tüm ana sorunlara değinen bir taslak metni tamamlama aşamasında olduğunu söylemişti.

Şahin’e göre bu taslakta Taleban, ABD askerlerinin ülkeden aşamalı olarak çekilmesi karşılığında kendi kontrol ettikleri topraklarda uluslararası terör unsurlarının barındırılmayacağı güvencesi veriyor. Taleban’ın kontrolundaki topraklarda üslenen el Kaide ve IŞİD unsurları bazı terör saldırılarını bu üslerden yönetiyor.