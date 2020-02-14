‘ABD ve Taleban Ateşkes Anlaşmasına Vardı’

Amerikalı üst düzey bir yetkili, ABD ve Taleban’ın “çok yakında” devreye girecek bir ateşkes anlaşmasına vardığını açıkladı. Yetkili, bu anlaşmanın Amerikan askerlerinin Afganistan’dan çekilmesini beraberinde getirebileceğini söyledi.
Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre, isminin gizli kalması koşuluyla bilgi veren yetkili, anlaşmanın 7 günlüğüne “şiddetin azaltılmasını” ve bu süreyi takiben de 10gün içerisinde Afgan hükümet güçleri dahil tüm ülkeyi kapsayacak Afgan barış görüşmelerinin başlatılmasını öngördüğünü belirtti. Haberde konuyla ilgili resmi açıklamanın hafta sonunda yapılabileceği ifade ediliyor.
Yetkili, Taleban’ın yol kenarına yerleştirilen bombalar, intihar saldırıları ve roket saldırılarını durdurma taahhüdünde bulunduğunu, ABD’nin ateşkesi denetleyeceğini ve ihlal olup olmadığını kontrol edeceğini kaydetti.
Taleban anlaşmaya uyduğu takdirde, Afganistan’daki tüm tarafların katılımıyla barış müzakerelerini başlatacak anlaşmanın imzalanacağı bilgisi de haberde yer aldı.
Taleban’dan bir yetkili de, ikinci anlaşmanın 29 Şubat’ta imzalanacağını ve Afganistan içi diyalog sürecinin de 10 Mart’ta başlayacağını belirtti. Yetkililer, görüşmelere Almanya ve Norveç’in ev sahipliği yapmayı önerdiğini ancak mekan konusunda henüz kararın verilmediğini söyledi.
Taleban yetkilisi, yabancı askerlerin çekilmesinin kademeli olarak başlayacağını ve 18 aylık süreye yayılacağını da sözlerine ekledi.
Başkan Donald Trump, daha önce barış görüşmelerini iki Amerikalı’nın yaşamını yitirdiği saldırı yüzünden son anda iptal etmişti.
Yeni gelişme, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper’ın Cuma günü Münih’te Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yle görüşmesinin ertesinde ortaya çıktı.
Amerikalı yetkililere göre, Trump da anlaşmaya prensipte onay verdi.
ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Taleban temsilcilerinin geçen günlerde Doha’da anlaşmanın ayrıntıları üzerinde çalıştığı belirtildi. Pompeo ve Esper’ın görüşmelerine Halilzad ve Afganistan’da ABD liderliğindeki uluslararası gücün komutanı General Scott Miller’ın da katıldığı bilgisi verildi.
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