‘ABD ve Taleban Ateşkes Anlaşmasına Vardı’

Amerikalı üst düzey bir yetkili, ABD ve Taleban’ın “çok yakında” devreye girecek bir ateşkes anlaşmasına vardığını açıkladı. Yetkili, bu anlaşmanın Amerikan askerlerinin Afganistan’dan çekilmesini beraberinde getirebileceğini söyledi.

Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre, isminin gizli kalması koşuluyla bilgi veren yetkili, anlaşmanın 7 günlüğüne “şiddetin azaltılmasını” ve bu süreyi takiben de 10gün içerisinde Afgan hükümet güçleri dahil tüm ülkeyi kapsayacak Afgan barış görüşmelerinin başlatılmasını öngördüğünü belirtti. Haberde konuyla ilgili resmi açıklamanın hafta sonunda yapılabileceği ifade ediliyor.

Yetkili, Taleban’ın yol kenarına yerleştirilen bombalar, intihar saldırıları ve roket saldırılarını durdurma taahhüdünde bulunduğunu, ABD’nin ateşkesi denetleyeceğini ve ihlal olup olmadığını kontrol edeceğini kaydetti.

Taleban anlaşmaya uyduğu takdirde, Afganistan’daki tüm tarafların katılımıyla barış müzakerelerini başlatacak anlaşmanın imzalanacağı bilgisi de haberde yer aldı.