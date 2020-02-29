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ABD ve Taliban anlaşma imzalıyor, Afganistan'daki Amerikan askerleri 14 ay içinde çekilebilir

29.02.2020 15:59 | Son Güncelleme

ABD ve Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da bugün tarihi bir anlaşma imzalayacak. Anlaşma uyarınca Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, ABD ve müttefikleri Afganistan'daki tüm askerlerini 14 ay içinde çekecek. Afganistan Cumurbaşkanı Eşref Gani anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

ABD ve Taliban anlaşma imzalıyor, Afganistan'daki Amerikan askerleri 14 ay içinde çekilebilir

ABD ve Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da bugün tarihi bir anlaşma imzalayacak. Anlaşma uyarınca Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, ABD ve müttefikleri Afganistan'daki tüm askerlerini 14 ay içinde çekecek.

Taliban anlaşmada Afganistan'ın "bir daha radikal gruplar için bir sığınak olmayacağı sözü veriyor ve Kabil yönetimiyle görüşmelere başlama taahhüdünde bulunuyor.

Bu taahhütler ABD ve Afganistan tarafından yapılan ortak açıklamada yer aldı.

Afganistan Cumurbaşkanı Eşref Gani anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Gani, ABD ve Taliban'ın imzalayacağı anlaşmanın Afganistan'da kalıcı bir ateşkesi tesis etmesini umduğunu söyledi.

Anlaşmanın imza törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılıyor.

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