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ABD ve Taliban arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 01:04 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Asad Majeed Han, ABD ile Taliban arasında 29 Haziran'da yapılacağı duyurulan barış görüşmelerinden dolayı memnuniyetini açıkladı - Büyükelçi Han: - "Açıkçası, ABD ve Taliban'ın 16 gün boyunca aynı masada oturup barış hakkında konuşacağı bir günün geleceğini tahmin edemezdim" - "Afganlar kendi içlerinde diyalog kurmadığı sürece, Afganistan'da sürdürülebilir bir barışın sağlanamayacağını düşünüyorum"

WASHINGTON (AA) - Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Asad Majeed Han, ABD ile Taliban arasında 29 Haziran'da yapılması planlanan barış görüşmelerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Büyükelçi Han, Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfında Pakistan ve ABD ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da barışın sağlanması hedefiyle ABD ve Taliban arasında 29 Haziran'da yapılacağı duyurulan görüşmeden memnuniyet duyduklarını belirten Han, "Açıkçası, ABD ve Taliban'ın 16 gün boyunca aynı masada oturup barış hakkında konuşacağı bir günün geleceğini tahmin edemezdim." dedi.

Han, İslamabad yönetiminin de söz konusu barış görüşmeleri için "ciddi ve samimi" çaba harcadığını vurguladı.

Han, "Tüm tarafların hızlı adımlar atılmasını istediğine inanıyorum. Ayrıca, Afganlar kendi içlerinde diyalog kurmadığı sürece, Afganistan'da sürdürülebilir bir barışın sağlanamayacağını düşünüyorum. ifadelerini kullandı.

- Barış görüşmeleri süreci

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Twitter'dan açıklama yaparak, 29 Haziran'da Katar'da Taliban yetkilileriyle bir araya geleceğini duyurmuştu. Halilzad, açıklamasında, "Taliban ile yedinci kez barış görüşmelerine hazırlanıyoruz. Afganistan'a barışın gelmesini istiyoruz. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi peşinde değiliz.'' ifadesini kullanmıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

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