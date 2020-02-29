ABD ve Taliban barış anlaşmasını imzaladı

ABD askerlerinin 14 ay içinde Afganistan'dan çekilmesini öngören anlaşma Afganistan'da kalıcı barış yolunda ilk adım.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Taliban arasında Afganistan'da 18 yıldır devam eden savaş sona yaklaşıyor. ABD ve Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da uzun süren barış görüşmelerinin ardından anlaşma imzaladı. Anlaşma, Taliban ve Kabil hükümeti arasında diyaloğu artırma ve 18 yıllık ABD-Taliban savaşına son noktayı koymayı hedefliyor. Doha'da düzenlenen törende ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Taliban'ın kurucuları arasında yer alan Molla Abdül Gani Baradar, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yer aldı. Anlaşma imzalanmadan önce Washington ve Kabil hükümetinden temsilciler ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Taliban'ın taahhütlerine uyması şartıyla 14 ay içinde ABD ve NATO birliklerinin tümünün geri çekileceği belirtildi. İlk aşamada ABD'nin asker sayısını 135 gün içinde 13 binden, 8 bin 600'e indirmesi bekleniyor. Anlaşma kapsamında ABD ve Afgan hükümeti ellerindeki 5 bin Taliban üyesini, Taliban da rehin tuttuğu bin kişiyi serbest bırakacak. Afganistan’da kalıcı barışın sağlanması için yürütülecek görüşmelerin 10 Mart’ta başlaması öngörülüyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Taliban ile varılan anlaşmanın Afganistan'da kalıcı ve kapsayıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için köşe taşı olduğunu belirtti. Esper, ABD ve koalisyon ortaklarının Afgan güvenlik güçleri ile yakın çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Varılan anlaşmanın uzun bir yolun sadece başlangıcı olduğunu vurgulayan ABD'li bakan önlerindeki sürecin kolay olmadığını sözlerine ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da açıklamasında, Taliban'ın askeri zafer kazanamayacağını anlaması sonrasında anlaşmaya yanaştıklarını belirtti. Taliban'ın hareketlerini yakından izleyeceklerini ifade eden Pompeo "Taliban şiddetin azaltılması sürecinde barış konusundaki iradesini göstermiştir” dedi. Anlaşmanın uygulanabilmesi için somut adımlar atılması gerektiğine işaret eden ABD'li bakan, "Eğer bu adımlar atılmaz ve sözler yerine getirilmezse anlaşma geçersiz sayılacaktır” diye konuştu. Taliban adına anlaşmaya imza atan Abdul Gani Baradar da örgütün anlaşmaya bağlılığını vurguladı.