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ABD ve Taliban, fikir ayrılıklarını çözüme kavuşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

Taliban yetkilisi, Katar'da son 2 günde yapılan görüşmelerde Afganistan'daki ABD askerlerinin geri çekilmesi konusunda ABD ile fikir ayrılıklarını çözdüklerini açıkladı

KABİL (AA) - Taliban, ABD ile yürütülen barış görüşmeleri çerçevesinde Afganistan'daki Amerikalı askerlerin geri çekilmesi konusundaki fikir ayrılıklarının çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi, Katar'da son 2 günde yapılan görüşmelerde, Afganistan'daki Amerikalı askerlerin geri çekilmesi konusunda ABD ile fikir ayrılıklarını çözdüklerini ve Taliban'ın aşırılıkçı örgütlerle bağlarını kesme garantisi verdiğini söyledi.

ABD ve Taliban'dan teknik heyetlerin, bugün Doha'da görüşmeleri sürdüreceği belirtildi.

Washington Post gazetesi ay başında yayımladığı, ABD ile Taliban'ın üzerinde görüşmeleri sürdürdüğü taslak anlaşmayla ilgili haberde, Trump yönetiminin, ateşkes ve El Kaide'den vazgeçilmesi dahil Taliban'ın vereceği ödünler karşılığında binlerce ABD askerini Afganistan'dan çekmeyi planladığı ifade edilmişti.

Taliban'ın Afganistan hükümetiyle geniş kapsamlı barış anlaşmasını doğrudan müzakere etmesi şartı bulunan taslak anlaşmada, Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 14 binden 8 ila 9 bine düşürülmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

Taslak anlaşmanın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban arasında aylardır süren görüşmelerin ardından biçimlendiği ve son şeklini, Afganistan'da eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminden önce alabileceği kaydedilmişti.

Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, taslak anlaşmaya ilişkin "Ümitliyiz. İşler, bir dönüm noktası yaşanacağı yönünde ümit verici görünüyor. Umarız herhangi bir engel olmaz ama aynı zamanda bu Amerikalıların ciddiyetine bağlı." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Taliban

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