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  4. ABD ve Türkiye arasında lisans tartışması! Dışişleri'nden cevap geldi

ABD ve Türkiye arasında lisans tartışması! Dışişleri'nden cevap geldi

23.02.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a yanıt vererek, TRT'nin ABD'deki düzenlemelere uyduğu gibi Voice of America Türkçe ve diğer kuruluşların da Türkiye'deki mevzuata uyması gerektiğini belirtti. Price, söz konusu karardan ABD'nin endişe duyduğunu ifade ederek, "Güçlü bir demokrasi için özgür bir medya şarttır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve Türkiye arasında lisans tartışması! Dışişleri'nden cevap geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK), Amerika'nın Sesi (VoA) ve bazı yabancı yayın kuruluşların Türkiye'deki çevrim içi yayınlarının lisans alması gerekliliği kararını eleştirerek, ABD'nin bu karardan endişe duyduğunu ifade etti.

"ÖZGÜR BİR MEDYA ŞARTTIR"

Paylaşımında, kararın, basın kuruluşları üzerinde hükümet kontrolünü genişletme adımı olduğunu savunan Price, "Güçlü bir demokrasi için özgür bir medya şarttır." ifadesini kullandı.

"TRT ABD'DEKİ FALİYETLERİNDE DÜZENLEMELERE UYUYOR"

Price'ın paylaşımına yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, lisansın yayın için bir engel değil yalnızca teknik bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, "TRT, ABD'deki faaliyetlerinde ilgili düzenlemelere uyuyor. Bu sansür mü? Voice of America Türkçe ve diğerlerinden de aynısını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

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Dışişleri Bakanlığı
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