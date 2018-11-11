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ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump ilk kez yüz yüze görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2018 00:07 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti. İki lider, yaşanan gergin sürecin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump ilk kez yüz yüze görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'te bulunan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Orsay Müzesi'ne geçti.

"Picasso Bleu et Rose" isimli serginin resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Orsay Müzesi'ne gelişlerinde Türk ve yabancı basını selamladı.

  • Erdoğan, Trump bir süre sohbet etti

Müzede gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve eşi Galina Dodon ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Macron tarafından verilen akşam yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

Erdoğan ile Trump bir süre sohbet etti.

İki lider, yaşanan gergin sürecin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump paris

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