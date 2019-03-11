HABER

Türkiye ve o ülke arasındaki fark 1 saat azalıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

ABD'nin 10 Mart Pazar gününün ilk saatlerinde yaz saati uygulamasına geçecek olması sebebiyle Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.

Türkiye ve o ülke arasındaki fark 1 saat azalıyor

ABD'de ülke genelinde yarın yerel saatle 02.00'de saatler, 1 saat ileri alınacak ve böylece ülkenin "Doğu Yakası Zaman Dilimi"nde bulunan Washington DC, New York, New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta ile Türkiye arasındaki saat farkı 8'den 7'ye inecek.

"Merkez Zaman Dilimi"ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da 9 yerine 8 olacak.

"Dağlık Zaman Dilimi"nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City şehirleri ile Türkiye arasındaki saat farkı 10'dan 9'a düşecek.

"Pasifik Zaman Dilimi" kapsamındaki Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle kentleri ile Türkiye arasındaki fark ise 11'den 10 saate inecek.

ABD'nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı 12'den 11'e, Hawaii eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı da 14'ten 13'e düşecek.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Kuzey Kore'de halk sandık başındaKuzey Kore'de halk sandık başında
Suriye'de son kalesinde sıkışan IŞİD'e operasyonSuriye'de son kalesinde sıkışan IŞİD'e operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye saat farkı

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kore'de halk sandık başında

Kuzey Kore'de halk sandık başında

Suriye'de son kalesinde sıkışan IŞİD'e operasyon

Suriye'de son kalesinde sıkışan IŞİD'e operasyon

O liderin abisini öldürmüştü! Serbest kaldı

O liderin abisini öldürmüştü! Serbest kaldı

Aynı hastanede 11 bebeğin ölümüne protesto

Aynı hastanede 11 bebeğin ölümüne protesto

Venezuela'da okullar tatil, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde çalışma yapılmayacak

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi... İşte ateş üzerinde yürüme festivali

İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi... İşte ateş üzerinde yürüme festivali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.