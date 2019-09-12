ABD ve Türkiye Arasındaki YPG Gerilimi BM Raporunda

Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, Suriye'de ana omurgasını YPG’lilerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin ülkede yapmış olduğu bazı eylemlerinin de savaş suçu sayılabileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Suriye Soruşturma Komisyonu yayınladığı son raporda Suriye konusunda ABD ile Türkiye arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve gerilimlere de yer verdi. Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, Suriye ordusu ve çoğunluğunu YPG’lilerin oluşturduğu Suriye Demokrat Güçleri’nin (SDG) savaş suçları işlemiş olabileceği öne sürüldü.

“Sivil hedeflere saldırı savaş suçu”

Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye’de düzenlediği hava saldırılarında sivil ve askeri hedefleri ayırmak için hiçbir önlem alınmadığı bazen askeri olmayan çok sayıda sivil hedefin vurulduğu belirtilerek, “Bu saldırılar savaş suçları dahilinde olabilir" denildi.

Suriye askerleri ve müttefikleri olan Rus kuvvetlerin ülkede çok sayıda savaş suçu olabilecek eylemler gerçekleştirdiği kaydedildi. Çok sayıda sivil can kaybıyla sonuçlanan bu eylemlerin sistematik olarak hastaneler, klinikler, okullar, pazar yerleri ve tarım alanlarını hedef aldığı ve bunların savaş suçları kapsamına girebileceği ifade edildi.

“SDG’ye ABD’nin verdiği destek iki ülke arasında gerilim yarattı”

Raporda, ABD ile Türkiye arsında uzun bir süredir devam eden YPG gerilimine de yer verildi. ABD’nin ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne verdiği desteğin iki ülke arasında gerileme yol açtığı kaydedildi.

Raporda geçtiğimiz Ocak ayından beri ABD ile Türkiye arasında Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırında güvenli bir bölge kurulması konusunda müzakerelerin devam ettiği belirtilerek,”Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinin 1998 yılında Suriye Arap Cumhuriyeti ile imzaladığı Adana Anlaşması ile önerdikleri güvenli bölgeyi tek başlarına kurma hakkına sahip olduklarını açıkladı. Rusya Federasyonu ile Suriye Arap Cumhuriyeti, Türkiye’nin güvenli bölge önerisinin Türkiye’nin rejim karşıtı silahlı muhalefete verdiği desteğini sonlandırması ve Suriye’nin kuzeybatısındaki askerlerini geri çekmesi halinde değerlendirilebileceğini açıkladı" ifadeleri yer aldı.