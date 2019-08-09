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ABD ve Türkiye ‘Güvenli Bölge’ Görüşmelerinden Memnun

09.08.2019 21:30 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusunda Washington-Ankara hattında müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile konuyu bugün telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanı da Twitter’da görüşmelerden duyduğu memnuniyeti paylaştı

ABD ve Türkiye ‘Güvenli Bölge’ Görüşmelerinden Memnun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konularında görüştüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye’nin kuzeyinde ‘Güvenli Bölge’nin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Güvenli Bölge’nin tesisi ile terör koridorunun yerini ‘barış koridoruna’ bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyeliler’in emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirilmiştir. Bu çerçevede ABD ile eşgüdüm halinde kurulması kararlaştırılan Müşterek Harekat Merkezi’nin bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret edilmiştir. Suriye’de kurulacak Anayasa Komisyonu ve siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması konuları da ele alınmıştır” dendi.

Açıklamada ayrıca ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Eylül ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretin önemine vurgu yapıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl içinde Türkiye’ye yapılması planlanan ziyaretiyle ilgili ayrıntıların da görüşmede gündeme geldiği kaydedildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter'dan açıklama yaptı. Pompeo, "ABD ve Türkiye arasındaki görüşmelerin, Suriye’nin kuzeydoğusunda ortak güvenlik endişelerimizi gidermek adına, uzun soluklu bir güvenlik mekanizması oluşturma yolunda, önemli bir ilerleme sağlamasından memnunum. Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenliği sağlamada büyük bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

Dün de basın brifinginde konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturulması yönündeki ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söylemişti.

''Ankara'da askeri düzeydeki görüşmeler, NATO müttefikimiz Türkiye ve ABD'nin meşru endişelerini ele alarak sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulması aşamasında ilerleme sağlamıştır'' diyen Ortagus, konuyla ilgili görüşülecek daha fazla ayrıntının da olduğunun altını çizmişti.

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