ABD ve Türkiye ‘Güvenli Bölge’ Görüşmelerinden Memnun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konularında görüştüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye’nin kuzeyinde ‘Güvenli Bölge’nin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Güvenli Bölge’nin tesisi ile terör koridorunun yerini ‘barış koridoruna’ bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyeliler’in emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirilmiştir. Bu çerçevede ABD ile eşgüdüm halinde kurulması kararlaştırılan Müşterek Harekat Merkezi’nin bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret edilmiştir. Suriye’de kurulacak Anayasa Komisyonu ve siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması konuları da ele alınmıştır” dendi.

Açıklamada ayrıca ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Eylül ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretin önemine vurgu yapıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl içinde Türkiye’ye yapılması planlanan ziyaretiyle ilgili ayrıntıların da görüşmede gündeme geldiği kaydedildi.