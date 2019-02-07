ABD ve Türkiye'den Suriye'de ortak görev gücü (1)

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, başta DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı olmak üzere ABD başkenti Washington'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile ABD'nin Amerikan askerlerinin çekilmesi ve Türkiye'nin Suriye'de söz konusu olan güvenlik kaygılarına yönelik ortak çalışmalar yaptığını aktaran Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında ortak bir görev gücünün kurulduğunu bildirdi.

Münbiç yol haritasında da gecikmelerin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın halen Münbiç'in içinde olduğunu ve örgütün Münbiç'ten çekilmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin bilerek veya bilmeyerek Kürtlerle YPG'lileri bir tuttuğuna dikkati çekti.