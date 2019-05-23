ABD ve Üç Ülke Donanmasından Batı Pasifik’te Bir İlk

Amerikan savaş gemileri Japonya, Avustralya, Güney Kore savaş gemileriyle birlikte Batı Pasifik’te ilk defa tatbikat düzenliyor.

Tatbikat, Başkan Donald Trump’ın bu hafta sonu düzenleyeceği Japonya ziyareti öncesinde Amerika’ya ait Guam Adası yakınlarında yapılıyor. Tatbikatın zamanlaması, Washington’un Çin’in bölgedeki askeri varlığına karşı koymak için müttefiklerine yardım amaçladığı bir döneme de denk geliyor.

​6 gün sürecek tatbikata Japonya ve Avustralya’dan iki, Güney Kore’den de bir destroyer katılıyor. Toplamda 3 bin denizci tatbikatta görev yapıyor.

ABD donanması tatbikat için 5 savaş gemisi ve savaş uçaklarını bölgeye konuşlandırmış durumda. Tatbikatta ayrıca anti-denizaltı savaş uygulamaları da deneniyor.

Pacific Vanguard adlı tatbikat Asya Pasifik bölgesinde ortak donanma gücünün sergilendiği son örnek konumunda bulunuyor.

Bu ay Amerikan gemileri Fransız, Japon ve Avustralya savaş gemileriyle Bengal Körfezi’nde tatbikat düzenlemişti. Amerika ayrıca Güney Çin Denizi’nde Japon helikopter gemisi ve Hindistan’la Filipinler’den savaş gemilerinin katıldığı bir başka tatbikat düzenlemişti.