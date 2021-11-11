ABD ve Üç Ülkeden Kızıldeniz’de Ortak Tatbikat

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, İsrail ve ABD Donanma Kuvvetleri Merkez Komutası (NAVCENT) Çarşamba günü Kızıldeniz’de ortak bir güvenlik operasyonu tatbikatına başladı.

Tatbikat şimdiye kadar ABD, İsrail ve iki Körfez ülkesini biraraya getiren ilk ortak tatbikat oldu.

BAE ve Bahreyn geçen yıl İsrail’le diplomatik ilişkileri Abraham Mutabakatı (İbrahim Anlaşmaları) kapsamında normalleştirmeye başlamıştı. İran’la ilgili kaygılar ve ekonomik çıkarlar İsrail ve Körfez ülkelerinin bu kararında etkili olmuştu.

ABD'nin arabuluculuğunda yapılan Abraham Mutabakatı ile İran konusunda endişelerin yüksek olduğu bölgede yeni bir diplomatik zemin oluşturulması hedefleniyor.

NAVCENT’in açıklamasında beş gün sürecek tatbikata USS Portland donanma gemisinde yapılan eğitimlerin dahil olacağı ve katılımcı güçlerin deniz tecrit ekiplerinin ortak çalışma kapasitesinin güçlendirileceği belirtildi.

NAVCENT, ABD 5’inci Filo ve çok uluslu Birleşik Deniz Kuvvetleri’nin Komutanı Koramiral Brad Cooper ‘‘Denizcilik işbirliği, bölgesel güvenlik ve istikrar için gerekli olan dolaşım özgürlüğünün ve serbest ticaret akışının korunmasına yardımcı olur" diye konuştu.

Bahreyn’de bulunan ABD 5’inci Filosu Arap Körfezi, Umman Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nun bazı bölgelerinde görev yapıyor.

İran’ın nükleer programı ve Basra ile Umman körfezlerindeki faaliyetleri İsrail, ABD ve Körfez ülkelerinde endişeye neden oluyor.

Son olarak İran’ın üst düzey generallerinden Emir Ali Hacızade İsrail’e yönelik sert sözler kullandı. General, İsrail bir savaş başlatırsa İran’ın savaşı bitiren taraf olacağını söyledi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’e açıklamalarda bulunan İran Cumhuriyet Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, “İsrail’in Tahran’la uğraşacağı bir hatası kendilerinin yıkımını hızlandıracaktır. İran savaşı başlatan değil bitiren taraf olacaktır” dedi.

İsrail ve İran arasındaki gerginlik zaman zaman benzer açıklamalarla yükselirken İsrail, İran’ın nükleer programına karşı daha sert önlemler alınması ve yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunuyor.

İran, eski Başkan Donald Trump’ın ABD’yi 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından Joe Biden’ın göreve gelmesiyle birlikte bu yıl Nisan ayında aralarında ABD’nin de bulunduğu Batılı güçlerle yeniden müzakere masasına oturdu. ABD ve anlaşmaya taraf diğer batılı güçler İran’ı anlaşmanın yenilenmesi için sürenin dolmak üzere olduğu konusunda uyarıyor.

ABD, İran’ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadaki tüm şartları eksiksiz yerine getirmesi halinde anlaşmaya döneceğini ifade ederken İran da kendisine yönelik ambargoların kaldırılmasını istiyor.

İran, ABD’ni anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşma uranyum zenginleştirme kapasitesiyle ilgili kısıtlamaları ihlal etmeye başlamıştı.

İran, uranyum zenginleştirme programını tıbbi kullanımlar gibi sivil amaçlarla yaptığını, nükleer silah elde etmeye çalışmadığını iddia ediyor.

