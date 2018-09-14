ABD ve Ürdünlü yetkililer bölge barışını görüştü

AMMAN (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının Körfez krizi temsilcisi emekli General Anthony Zinni, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bölgede barış ve istikrarın sağlanması konusunu görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge turu kapsamında Ürdün'e gelen Zinni başkent Amman'da Safedi ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için harcanan çabalar ele alındı ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Körfez ülkeleri ve Mısır'ı da kapsayan bölge turu kapsamında Ürdün'e gelen Zinni'nin burada ne kadar kalacağıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Ürdün, ABD'nin Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı kurduğu uluslararası koalisyona üye devletler arasında yer alıyor.

