ABD ve Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşmasını Yeniledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı ağırladı. ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog toplantıları kapsamında biraraya gelen iki bakan, iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı yeniledi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın güncellenmesine yönelik imzalar atılmadan önce Bakan Dendias ile birlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamanın başında, “Yunanistan ve Amerika’nın hukukun üstünlüğü ve insan haklarının güçlü savunucusu olan kardeş demokrasiler olarak dayanışma içinde olduğunu” söyledi.

Blinken: “ABD ve Yunanistan ittifaka derinden bağlı iki gururlu ve güçlü NATO müttefiki”

Blinken, ABD ve Yunanistan’ı “ittifaka derinden bağlı iki gururlu ve güçlü NATO müttefiki” olarak niteledi.

İki ülke arasındaki savunma işbirliği anlaşmasının güncellenmesinin bu anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacağını belirten Blinken, anlaşma ile Yunanistan’daki ABD güçlerinin var olan yerlere ek olarak başka yerlerde de faaliyet gösterebileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan’a “güçlü ve güvenilir bir müttefik” olduğu için de teşekkür etti, Yunanistan’ın Afganistan konusundaki çabalarından övgüyle söz etti.

Yunanistan’da ve güney Avrupa’da geçtiğimiz yaz aylarında çıkan yangınlara da değinen Dışişleri Bakanı Blinken, insani zorluklar ve afetlere müdahaleyi de iki ülke arasındaki stratejik diyalog kapsamına aldıklarını söyledi.

Dendias: “ABD, Yunanistan’da stratejik yerlere yatırım yaptı”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da ABD’nin göçmen krizi ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin ardından Yunanistan’da stratejik yerlere yatırım yaptığını kaydetti.

İki ülke arasında yenilenen savunma işbirliği anlaşmasının iki ülkenin egemenliğini korumak üzere tasarlandığını söyleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, “Anlaşmanın yenilenmesi uzun vadeli ortaklığımızın hem sembolik hem de esas olarak temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

