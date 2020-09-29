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ABD ve Yunanistan'dan "askeri işbirliği" vurgusu

29.09.2020 17:36 | Son Güncelleme

Girit'teki NATO üssünü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Yunanistan’ı Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın gerçek bir sütunu" olarak nitelendirdi, askeri işbirliğinin daha da güçlendirileceği vurgusu yaptı.

ABD ve Yunanistan'dan "askeri işbirliği" vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile birlikte Girit Adası’ndaki NATO üssünü ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Mitsotakis ve Pompeo ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bugün Amerika’nın tüm Avrupa’daki en güçlü askeri ilişkilerini sergilemek için Girit’teyim” diyen Pompeo "Biz Amerikalılar Yunanistan’ı Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın gerçek bir sütunu olarak görüyoruz ve (Yunanistan'ın) liderliğini desteklemekten olağanüstü bir gurur duyuyoruz" dedi.

Pompeo Yunanistan ile aralarındaki güvenlik işbirliğinin "Rusya’nın bölgeyi, özellikle de Libya'yı istikrarsızlaştırdığı bir dönemde" bilhassa önemli olduğunu ifade etti. Pompeo iki ülke arasındaki ilişkilerin "tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve daha da güçlendiğini" söyledi.

Mitsotakis: Pompeo pozisyonumuzu paylaşıyor

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de "Akdeniz’de tehdit ve rekabet nedeniyle dalgalar oluşmamalı. Bu stratejik önemi olan bir deniz, ABD için de bu böyle" diye konuştu.

Sözlerini "Burası aynı zamanda küresel istikrar açısından kilit bir bölge" diye sürdüren Mitsotakis, "Sayın Pompeo’nun (siyasi) pozisyonumuzu paylaştığını, NATO’nun iki üyesi arasındaki gerilimin nihayetinde hiç kimsenin çıkarına olmadığını anladığını görmekten dolayı memnuniyet duyuyorum" dedi.

Askeri işbirliği güçlendiriliyor

Ekim ayında Atina'yı ziyaret eden Pompeo Yunanistan ile revize edilmiş bir savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma Yunanistan sınırlarındaki üç mevkide ortak ABD-Yunanistan ve NATO faaliyetlerini artırmayı, ayrıca Suda Körfezi'ndeki NATO donanma üssünün altyapısının geliştirilmesini öngörüyor.

Pompeo ortak basın toplantısında Washington’un Girit'in Suda Körfezi’ndeki üssü geliştirme niyetinde olduğunu bir kez daha ifade etti. Mitsotakis ve Pompeo ayrıca ABD’nin seferi deniz üssü USS Hershel "Woody" Williams gemisinin Suda Körfezi açıklarında konuşlandırılacağını açıkladı. Pompeo bu kararın "tesisin stratejik konumu bakımından kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir tercih" ve "büyümeye devam edecek savunma işbirliği bakımından simgesel" olduğunu söyledi. Mitsotakis 230 metrelik gemiyi ABD Donanması’nın en büyük gemilerinden biri olarak niteledi.

"Mesele sadece konuşmak değil, çözümlere ihtiyaç var"

Doğu Akdeniz krizinde Ankara ile Atina arasında başlatılan diyalog sürecini güçlü bir şekilde desteklediklerini de söyleyen Pompeo "Bu görüşmelerin ciddi bir biçimde devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

Pazartesi günü Yunan resmi haber ajansı ANA’ya bir açıklama yapan Pompeo "İstikşafi görüşmelerin başlamasını doğru bulmakla kalmıyoruz, (sorunların) her iki devletin de kabul edilebilirden daha iyi bulacağı bir şekilde çözüme kavuşturulması önemlidir" demişti. Pompeo "Mesele sadece konuşmak değil, iyi çözümlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmalara da değinen Pompeo taraflara "olabildiğince hızlı bir biçimde" müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

Türkiye'ye mesaj

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de Doğu Akdeniz’deki krizin çözümünde "provokatif eylemlerden kaçınmanın" önemli olduğunu söyledi.

Pompeo’nun Yunanistan ziyaretini Atina'daki birçok siyasi analist Türkiye’ye verilmiş açık bir işaret olarak değerlendiriyor. ABD’li üst düzey siyasetçiler geleneksel olarak bölgeye yaptıkları ziyaretlerde her iki NATO ortağının başkentlerini ziyaret etmeyi ve diplomatik bir denge gözetmeyi önemsiyorlardı. Washington’dan uzun süredir ilk kez üst düzeyde bir isim, Atina’yı ziyaret ettiği halde Türkiye’ye gelmeden bölgedeki temaslarını sona erdiriyor. Pompeo'nun bu ay başında Kıbrıs'a giderek sadece Rum kesiminde temaslarda bulunması da Türkiye'de tepkilere neden olmuştu.

DW, AFP / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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