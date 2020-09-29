ABD ve Yunanistan'dan "askeri işbirliği" vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile birlikte Girit Adası’ndaki NATO üssünü ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Mitsotakis ve Pompeo ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bugün Amerika’nın tüm Avrupa’daki en güçlü askeri ilişkilerini sergilemek için Girit’teyim” diyen Pompeo "Biz Amerikalılar Yunanistan’ı Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın gerçek bir sütunu olarak görüyoruz ve (Yunanistan'ın) liderliğini desteklemekten olağanüstü bir gurur duyuyoruz" dedi.

Pompeo Yunanistan ile aralarındaki güvenlik işbirliğinin "Rusya’nın bölgeyi, özellikle de Libya'yı istikrarsızlaştırdığı bir dönemde" bilhassa önemli olduğunu ifade etti. Pompeo iki ülke arasındaki ilişkilerin "tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve daha da güçlendiğini" söyledi.

Mitsotakis: Pompeo pozisyonumuzu paylaşıyor

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de "Akdeniz’de tehdit ve rekabet nedeniyle dalgalar oluşmamalı. Bu stratejik önemi olan bir deniz, ABD için de bu böyle" diye konuştu.