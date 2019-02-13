HABER

ABD, Venezuela konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 22:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Venezuela konusunda) Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" - "Kendi sınırımıza bu kadar yakın bir ülkede bunları görmekten dolayı hiç mutlu değilim. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki son gelişmeler hakkında, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

Beyaz Saray'da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile görüşen ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te bir kez daha Venezuela hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'da büyük bir kaos olduğunu ifade eden Trump, "Kendi sınırımıza bu kadar yakın bir ülkede bunları görmekten dolayı hiç mutlu değilim. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

Kolombiya'nın kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Trump, diğer Latin Amerika ülkelerinin de Venezuela'da bir değişim görmek istediğini söyledi.

Venezuela'da halkın açlıktan ölme noktasına geldiğini savunan Trump, "Bulunduğumuz pozisyonla ilgili olarak birçok Latin Amerika ülkesinden de destek alıyoruz. (Juan Guaido) Cesur bir adam ve yaptıkları cesurca şeyler." görüşünü dile getirdi.

- "Askeri çözüm" sorusuna yanıt

Venezuela'ya askeri bir çözümün ihtimal dahilinde olup olmadığı sorulan Trump, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevi bırakmaması durumunda, ABD'nin birçok yedek planı olduğunu belirten Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim." diye yanıt verdi.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

- "Hükümetin yeniden kapanması berbat bir şey olurdu"

Trump ayrıca, federal hükümetin yeniden kapanmasını istemediğini ve Meksika sınırına duvar konusunun yapıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Henüz Kongreden önüne ilgili tasarının gelmediğini kaydeden Trump, "Hükümetin yeniden kapanması berbat bir şey olurdu." değerlendirmesini yaptı.

ABD Kongresi, Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvarın finansmanı için onay vermeyince federal hükümet 35 günlüğüne kapanmıştı.

PARTNEREn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdiEn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdi
Eski koca dehşeti!Eski koca dehşeti!
Fatih'te, minibüsün yaya geçidinde çarptığı kadın öldüFatih'te, minibüsün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump kolombiya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Erdoğan: Marketlerde neler varsa satmaya başlayacağız

Erdoğan: Marketlerde neler varsa satmaya başlayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Şişli'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Eski koca dehşeti!

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adıyaman'daki okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 24 öğrenci tedavi altına alındı

Zehirlenme şüphesi! Hastaneye koştular

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.