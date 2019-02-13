ABD, Venezuela konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki son gelişmeler hakkında, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

Beyaz Saray'da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile görüşen ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te bir kez daha Venezuela hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'da büyük bir kaos olduğunu ifade eden Trump, "Kendi sınırımıza bu kadar yakın bir ülkede bunları görmekten dolayı hiç mutlu değilim. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

Kolombiya'nın kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Trump, diğer Latin Amerika ülkelerinin de Venezuela'da bir değişim görmek istediğini söyledi.

Venezuela'da halkın açlıktan ölme noktasına geldiğini savunan Trump, "Bulunduğumuz pozisyonla ilgili olarak birçok Latin Amerika ülkesinden de destek alıyoruz. (Juan Guaido) Cesur bir adam ve yaptıkları cesurca şeyler." görüşünü dile getirdi.

- "Askeri çözüm" sorusuna yanıt

Venezuela'ya askeri bir çözümün ihtimal dahilinde olup olmadığı sorulan Trump, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.