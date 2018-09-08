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ABD, Venezuela ordusundaki isyancılarla darbe planlamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 22:39 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin, Venezuela ordusundaki bazı muhalif askeri yetkililerle ülkede gizli darbe görüşmeleri yaptığı iddia edildi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, Latin Amerika ülkesi Venezuela'da ordudaki bazı isyancı askerlerle gizli darbe görüşmeleri yaptığı, başarısız olma ihtimalini göz önünde bulundurarak darbe planından daha sonra vazgeçtiği iddia edildi.

The New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve ismi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililer ile görüşmelere katıldığı belirtilen Venezuelalı eski bir komutana dayandırılan habere göre, Donald Trump yönetimi Venezuela'da darbe planlaması yapmış.

Haberde, aynı zamanda ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Venezuelalı eski komutanın da yer aldığı gizli görüşmelerde, darbe planına ilişkin birçok konunun konuşulduğu ileri sürüldü.

Görüşmelerin bir noktasında ABD yönetiminin, "darbenin başarısız olma" ihtimalini göz önünde bulundurarak gizli darbe görüşmelerine son verdiği iddia edildi.

Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili soruları yanıtlamazken, ABD Dışişleri Bakanlığının son dönemde Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimini hedef alan birçok yaptırım kararı aldığına vurgu yapılıyor.

Trump yönetimi, Devlet Başkanı Maduro'nun 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmasının ardından seçimlerin "hileli" olduğunu savunmuş ve bu ülkeye yeni yaptırımlar getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD trump yönetimi Venezuela

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