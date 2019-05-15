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ABD, Venezuela ticari ve kargo uçuşlarını durdurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2019 22:59 | Son Güncelleme

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, "ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, Venezuela'daki durumun yolcuların, uçuş ekibinin ve mürettabatının emniyeti ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ABD ve Venezuela arasındaki tüm ticari ve kargo uçuşlarının askıya alınmasına karar verdi." dedi.

ABD, Venezuela ticari ve kargo uçuşlarını durdurdu

ABD yönetimi, "yolcuların emniyetini ve güvenliğini" gerekçe göstererek, Venezuela ile tüm ticari ve kargo uçuşlarını askıya aldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, Venezuela'daki durumun yolcuların, uçuş ekibinin ve mürettabatının emniyeti ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ABD ve Venezuela arasındaki tüm ticari ve kargo uçuşlarının askıya alınmasına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun söz konusu kararı onayladığı ve Ulaştırma Bakanlığının da uygulamaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Bu karar Venezuela'da devam eden siyasi istikrarsızlığa ve yükselen tansiyona dayanmaktadır. Ayrıca bu karar bu ülkeye yapılacak uçuşların kaçınılmaz riskiyle ilgilidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Venezuela'daki şartlar iyileşene kadar uçuşların askıda kalacağı belirtildi.

VENEZUELA'DA SULAR AYLARDIR DURULMUYOR

Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefetin 30 Nisan'ın ilk saatlerinde yaptığı askeri ve sivil darbe girişimi başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bunun üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. (AA)

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ABD Venezuela kargo uçuşu

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
askeri darbe yakın gözüküyor..ALLAH yardımcıları olsun VENEZUELLA halkının
Amerika bir gün kazdığın kuyuya düş ve yok ol
kendi başınızı yiyeceksiniz inşallah, dünyanın başına bela oldun ABD
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