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Venezuela terör listesine mi alınacak?

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 09:08 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Venezuela'yı teröre destek veren ülkeler listesine almaya hazırlanıyor.

Venezuela terör listesine mi alınacak?

İsmini açıklamak istemeyen bir ABD'li yetkilinin iddialarına göre Venezuela'nın, Kuzey Kore, İran, Sudan ve Suriye'nin bulunduğu dört ülkelik bu listeye ne zaman gireceği ise henüz belli değil.

Reuters'a konuşan yetkili Trump yönetiminin Venezuela'yı teröre destek veren ülkeler listesine eklemek için somut kanıtlar bulmasının zor olacağını da belirtti.

Eylül ayında Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio iki senatörle birlikte Venezuela'nın Lübnan'ın Hizbullah örgütüne ve Kolombiyalı FARC örgütüne ekonomik destekte bulunduğunu öne süren bir mektubu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdi.

Venezuela'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulunulan mektupta bu ülkenin teröre destek verdiğine yönelik herhangi bir somut kanıt ise yoktu.

Trump yönetiminin Venezuela'yı teröre destek veren ülkeler listesine eklemeye hazırlandığını ilk olarak ortaya atan Washington Post gazetesi ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili bilgi ve belge toplayıp değerlendirmek için çeşitli istihbarat birimleriyle temasa geçtiği yazdı.

ABD yönetimi bu yıl gerçekleştirilen ve Nicolas Maduro'yu tekrar başkan yapan Venezuela başkanlık seçimlerini meşru kabul etmiyor. ABD, yüksek enflasyon, açlık ve ekonomik krizle boğuşan Venezuela'ya 2017 yılından bu yana çeşitli yaptırımlar uyguluyor.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Maduro Venezuela Trump Kuzey Kore terör

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