ABD: “Venezuela’daki Olayla Bir İlgimiz Yok”

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar ve Pazartesi günleri Venezuela'da yakalanan ve silahlı eylem hazırlığındaki paralı askerler oldukları iddia edilen iki Amerikan vatandaşının ABD hükümetiyle ilişkili olduğu iddialarını reddetti.
Başkan Trump, Salı günü Arizona ziyareti öncesinde Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, terörizm suçlamasıyla iki ABD vatandaşının Venezuela'da tutuklandığından yeni haberi olduğunu söyledi ve "Durum neyse, size aktaracağız. Ancak bunun bizim yönetimimizle bir alakası yok" dedi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper da Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında, Venezuela’daki olaylarda ABD’nin herhangi bir parmağı olmadığını vurguladı ve iddiaları yalanladı. Esper, “ABD hükümetinin Venezuela’da son birkaç gündür yaşanan olaylarla hiçbir ilgisi yoktur” dedi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik ABD’nin eleştirilerini yineledi.
Venezuela’da neler olmuştu?
Venezuela’da geçen Pazar sabahı başkent Caracas’a 45 dakika mesafedeki bir kıyı kentinde bir sürat teknesi içindeki bir grupla güvenlik güçleri arasında çıkan bir çatışmada 8 kişi ölmüş ve biri ABD Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (DEA) üyesi olduğu iddia edilen iki kişi de gözaltına alınmıştı. Hükümet olayın arkasında ABD ve Kolombiya hükümetlerinin olduğunu iddia etmiş, Venezuela muhalefetiyse yaşananları hükümetin gündem değiştirmek için yarattığı sahte haber olarak değerlendirmişti.
Ancak Pazar günü Florida'daki özel güvenlik firması Silvercorp USA kurucusu Jordan Goudreau ve Venezuelalı eski bir yüzbaşının sosyal medyada yayınlanan bir video ile sızma girişimini üstlenmesi ve başka savaşçıların da olduğunu duyurması tartışmalara neden olmuştu.
Silvercorp'un kurucusu ve yine eski bir Amerikalı paralı asker olan Jordan Goudreau, 'Gedeon Operasyonu' olarak nitelendirdiği planının Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tutuklayarak, uyuşturucu kaçakçılığından sorgulanmak üzere ABD adaletine teslim etmek olduğunu söyledi. Goudreau ayrıca, Amerika da dahil birçok ülke tarafından Venezuela’nın meşru lideri olarak kabul edilen Juan Guaido’yla 212 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandığını ancak Guaido’nun kendisine söz verdiği 50 milyon dolarlık ön ödemeyi yapmadığını iddia etti. Guaido iddiaları yalanladı.
Caracas’a giriş çıkışları kontrol altına alarak alarm ilan eden hükümet, yaklaşık 25 bin askeri karadan, denizden ve havadan arama-tarama faaliyetine yönlendirdi ve Pazartesi günü Aragua eyaleti sahillerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplamda 13 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce Irak ve Afganistan’da savaşmış ve Venezuela hükümeti tarafından ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik ekibinde olduğu iddia edilen Luke Denman ve Airan Berry adında iki kişi de bulunuyor.
Venezuela hükümeti paralı askerlerin üst düzey hükümet görevlilerine suikast düzenlemek, şiddet olayları yaratarak kaos ortamı oluşturmak ve darbe yapmak maksadıyla ABD ve Kolombiya hükümetleri tarafından gönderildiğini iddia ediyor.
ABD iddiaları reddederken, Reuters’ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı da, Maduro hükümetinin paylaştığı detayların ‘’çok soru işaretleri’’ içerdiğini belirtti ve konuyu araştırdıklarını bildirdi.
Ekonomik ve sosyal çalkantıların devam ettiği Maduro yönetimindeki Venezuela ile Amerika arasındaki diplomatik ilişkiler geçen yıldan bu yana dondurulmuş durumda.