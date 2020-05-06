ABD: “Venezuela’daki Olayla Bir İlgimiz Yok”

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar ve Pazartesi günleri Venezuela'da yakalanan ve silahlı eylem hazırlığındaki paralı askerler oldukları iddia edilen iki Amerikan vatandaşının ABD hükümetiyle ilişkili olduğu iddialarını reddetti.

Başkan Trump, Salı günü Arizona ziyareti öncesinde Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, terörizm suçlamasıyla iki ABD vatandaşının Venezuela'da tutuklandığından yeni haberi olduğunu söyledi ve "Durum neyse, size aktaracağız. Ancak bunun bizim yönetimimizle bir alakası yok" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper da Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında, Venezuela’daki olaylarda ABD’nin herhangi bir parmağı olmadığını vurguladı ve iddiaları yalanladı. Esper, “ABD hükümetinin Venezuela’da son birkaç gündür yaşanan olaylarla hiçbir ilgisi yoktur” dedi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik ABD’nin eleştirilerini yineledi.

Venezuela’da neler olmuştu?

Venezuela’da geçen Pazar sabahı başkent Caracas’a 45 dakika mesafedeki bir kıyı kentinde bir sürat teknesi içindeki bir grupla güvenlik güçleri arasında çıkan bir çatışmada 8 kişi ölmüş ve biri ABD Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (DEA) üyesi olduğu iddia edilen iki kişi de gözaltına alınmıştı. Hükümet olayın arkasında ABD ve Kolombiya hükümetlerinin olduğunu iddia etmiş, Venezuela muhalefetiyse yaşananları hükümetin gündem değiştirmek için yarattığı sahte haber olarak değerlendirmişti.