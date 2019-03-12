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ABD Venezuela’daki Tüm Diplomatik Personelini Çekiyor

12.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da görev yapan tüm diplomatik görevlilerini bu hafta geri çekeceğini açıkladı

ABD Venezuela’daki Tüm Diplomatik Personelini Çekiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da görev yapan tüm diplomatik görevlilerini bu hafta geri çekeceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Twitter hesabından da paylaştığı bakanlık açıklamasında, "ABD, Venezuela'daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezuela'daki kötüleşen durumu ve büyükelçilikteki diplomatik personelin varlığının ABD politikası üzerinde bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kararın ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusundaysa herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

ABD’nin açıkladığı son karar, 24 Ocak’taki kısmi çekilmenin devamı niteliğinde. Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı vermiş, birinci derece personelinse görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.

Elektrik kesintisi ekonomiyi aksatıyor

Öte yandan Venezuela’da 5 gün süren elektrik kesintisi üzerine Kongre “Ulusal Acil Durum” ilan etti. Elektrik kesintisi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyesi ülkenin ekonomisini etkiliyor. Petrol ihracatını aksatan kesinti nedeniyle milyonlarca Venezuelalı şebeke suyu ve gıda sıkıntısı yaşıyor.

Enformasyon Bakanı, elektrik olmadığı için okulların tatil edildiğini ve devlet daireleriyle işyerlerinin hizmet vermeyeceğini açıkladı.

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