HABER
  4. ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı

ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 01:41 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo - "Bu karar, Maduro’nun iktidarı gasbetme girişimlerini durdurmak, özgür ve adil bir seçimin yapılmasını sağlamak ve demokrasiye geçişi desteklemek adına verilen çabaların bir parçasıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya ait 15 uçağı kara listeye aldıklarını açıkladı.

Bakan Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu uçaklardan bazılarının Karayipler'in hava sahasında ABD uçaklarını taciz ettiğini savunarak, bu durumun alınan kararda etkili olduğunu vurguladı.

Pompeo, ayrıca uçakların Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya destek veren hükümet yetkililerinin taşınmasında da kullanıldığına dikkat çekerek, "ABD, Venezuela Hükümetine ait mal varlıklarını hedef almaya devam etmektedir. Bu karar, Maduro’nun iktidarı gasbetme girişimlerini durdurmak, özgür ve adil bir seçimin yapılmasını sağlamak ve demokrasiye geçişi desteklemek adına verilen çabaların bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan şirketlerini söz konusu uçaklarla yakıt satımı dahil, hiçbir iş birliği yapmaması konusunda uyardıklarını belirten Pompeo, "ABD ve dünyanın dört bir yanındaki demokratik müttefikleri, Maduro’nun vahşi ve diktatörce eylemlerini reddeden Venezuela halkına bağlı kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Erzincan'da kadın giysili şüphelinin silahlı soygun girişimi anı güvenlik kamerasına yansıdıErzincan'da kadın giysili şüphelinin silahlı soygun girişimi anı güvenlik kamerasına yansıdı
Halkbank davası: ABD, Halkbank'ın katılmayacağı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istediHalkbank davası: ABD, Halkbank'ın katılmayacağı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela

En Çok Okunan Haberler

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul'da markete EYP'li saldırı!

Kırklareli’nde ağaçlık alanda 6 çanta uyuşturucu bulundu

Sır olay! Ağaçlık alanda bulundu

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ülkenin gündemine oturdu! Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

'Vurulan iğne kör etti!' Sayı 36'ya yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.