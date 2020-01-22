ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya ait 15 uçağı kara listeye aldıklarını açıkladı.

Bakan Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu uçaklardan bazılarının Karayipler'in hava sahasında ABD uçaklarını taciz ettiğini savunarak, bu durumun alınan kararda etkili olduğunu vurguladı.

Pompeo, ayrıca uçakların Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya destek veren hükümet yetkililerinin taşınmasında da kullanıldığına dikkat çekerek, "ABD, Venezuela Hükümetine ait mal varlıklarını hedef almaya devam etmektedir. Bu karar, Maduro’nun iktidarı gasbetme girişimlerini durdurmak, özgür ve adil bir seçimin yapılmasını sağlamak ve demokrasiye geçişi desteklemek adına verilen çabaların bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan şirketlerini söz konusu uçaklarla yakıt satımı dahil, hiçbir iş birliği yapmaması konusunda uyardıklarını belirten Pompeo, "ABD ve dünyanın dört bir yanındaki demokratik müttefikleri, Maduro’nun vahşi ve diktatörce eylemlerini reddeden Venezuela halkına bağlı kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

