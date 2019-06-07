ABD, Venezuela’ya karşı petrol yaptırımlarını sıkılaştırıyor

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’nın petrol firmasına seyreltici taşıyan uluslararası kargo firmalarına yaptırım uygulanabileceği açıklamasıyla, Venezuela’ya baskısını artırdı.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya baskısını artırmak amacıyla devlet petrol şirketi PDSVA’nın gelirine erişimini engellemek için bu kararı aldığını açıkladı.

PDVSA, oldukça ağır olan ham petrolü ihraç edilebilecek seviyeye çıkarmak için uzun süredir ABD’den petrol seyrelticisi ithal ediyordu. Ancak, Ocak ayında ABD’den petrol seyreltici ihracı Ocak ayında yasaklanınca Venezuela başka ülkelerden seyreltici aramaya başlamıştı.

Venezuela Muhalefet Lideri Juan Guaido 2018 başkanlık seçimlerinin illegal olduğunu ileri sürerek, anayasaya göre kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ABD ve birçok Avrupa ülkesinin de desteğini almıştı.

ABD’nin yaptırımları sebebiyle Venezuela’nın petrol ihracatı Mayıs ayında yüzde 17 düştü.

ABD’nin gelecek haftalarda Venezuela’ya daha çok ekonomik ambargo uygulaması başlatması bekleniyor.

