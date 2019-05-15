ABD Venezuela’yla Uçuşları Askıya Alıyor

ABD Ulaştırma Bakanlığı Çarşamba günü ABD ve Venezuela arasındaki tüm ticari yolcu ve kargo uçağı seferlerinin askıya alındığını bildirdi. Kararın gerekçesi ülkede havaalanları civarında yaşanan şiddet olayları.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan bu uçuşların askıya alınmasını talep edense İç Güvenlik Bakanlığı oldu. Yapılan açıklamada “Venezuela’daki koşullar bu ülkeye ya da bu ülkeden seyahat eden yolcuların, uçakları ve mürettebatın güvenliğini tehdit ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Veneuzela Enformasyon Bakanlığı’ndan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Daha önce de birçok uluslararası havayolu şirketi güvenlik kaygıları ve hükümetin borçlarını ödemediği gerekçesiyle Venezula ile uçuşları durdurmuştu.

Son olarak ABD ve Venezuela arasında uçuş yapan en büyük firma olan American Airlines Group, Mart ayında Venezuela uçuşlarını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Nisan ayındaysa ABD Federal Havacılık Dairesi ABD uçaklarının Venezuela hava sahasında 26 bin feet’ten alçak uçuş yapmasını yine güvenlik sebebiyle yasaklamıştı.