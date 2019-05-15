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ABD Venezuela’yla Uçuşları Askıya Alıyor

15.05.2019 22:30 | Son Güncelleme

ABD Ulaştırma Bakanlığı Çarşamba günü ABD ve Venezuela arasındaki tüm ticari yolcu ve kargo uçağı seferlerinin askıya alındığını bildirdi. Kararın gerekçesi ülkede havaalanları civarında yaşanan şiddet olayları

ABD Venezuela’yla Uçuşları Askıya Alıyor

ABD Ulaştırma Bakanlığı Çarşamba günü ABD ve Venezuela arasındaki tüm ticari yolcu ve kargo uçağı seferlerinin askıya alındığını bildirdi. Kararın gerekçesi ülkede havaalanları civarında yaşanan şiddet olayları.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan bu uçuşların askıya alınmasını talep edense İç Güvenlik Bakanlığı oldu. Yapılan açıklamada “Venezuela’daki koşullar bu ülkeye ya da bu ülkeden seyahat eden yolcuların, uçakları ve mürettebatın güvenliğini tehdit ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Veneuzela Enformasyon Bakanlığı’ndan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Daha önce de birçok uluslararası havayolu şirketi güvenlik kaygıları ve hükümetin borçlarını ödemediği gerekçesiyle Venezula ile uçuşları durdurmuştu.

Son olarak ABD ve Venezuela arasında uçuş yapan en büyük firma olan American Airlines Group, Mart ayında Venezuela uçuşlarını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Nisan ayındaysa ABD Federal Havacılık Dairesi ABD uçaklarının Venezuela hava sahasında 26 bin feet’ten alçak uçuş yapmasını yine güvenlik sebebiyle yasaklamıştı.

Trump yönetimi geçen hafta Nicolas Maduro’ya baskıyı arttırmak için Venezuela’ya yönelik ekonomik yaptırımların ölçeğini savunma ve güvenlik sektörlerini de kapsayacak şekilde arttırdı.

ABD, Venezuela’da dört ay önce yapılan genel seçimlerin ardından muhalif lider Juan Guaido’ya destek veriyor ve Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya baskı uyguluyor.

Son olarak Uluslararası Af Örgütü, Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasını istedi.

Örgüt tarafından yeni yayınlanan raporda ülkede “Ağır insan hakları ihlalleri, gıda ve ilaç sıkıntıları, şiddetin yayılması ve acil adalet ihtiyacının” bulunduğuna dikkat çekildi ve “Aralarında Nicolas Maduro’nun da bulunduğu üst seviyedeki yöneticiler tüm bu şiddet eylemlerinden haberdarlar ve bunu önlemek adına adım atmıyor olayları soruşturmuyorlar” denildi.

Uluslararası Af Örgütü bu çerçevede Birleşmiş Milletler’den Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin iddialara ilişkin soruşturma başlatmasını talep etti.

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