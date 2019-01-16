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ABD Vergi Dairesi 46 bin çalışanını göreve çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 21:11 | Son Güncelleme

Vergi Dairesi, yaklaşık 4 haftadır federal hükümetin kısmen kapalı olmasından dolayı zorunlu ücretsiz izinde olan 46 bin çalışanını 2019 vergi işlemleri için göreve çağırdı

ABD Vergi Dairesi (IRS) federal hükümetin kısmen kapalı olması nedeniyle yaklaşık 4 haftadır zorunlu ücretsiz izinde olan 46 bin çalışanını 2019 vergi işlemleri için geri çağırdı.

Federal hükümetin kısmen kapalılık durumu 26'ıncı gününe girerken, ABD Vergi Dairesi, 28 Ocak’ta başlayacak 2019 bireysel vergi işlemleri sezonu için ücretsiz izindeki 46 bin çalışanını geri çağırdı.

Geri çağrılan 46 bin vergi dairesi memuru, hükümet kapalı olduğu sürece ücretsiz çalışacak.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışanların tekrar hizmete alınması, "vergi geliri içeren hükümet mallarının ve federal vergi tahsilat sürecinin bütünlüğünün korunması" açısından gerekli olduğu kaydedildi.

ABD Vergi Dairesi "Kapatma Acil Durum Planı", kurumun 80 bin 265 çalışanı olduğunu ve hükümetin kapanması durumunda 46 bin 52 çalışanın "tutulacağını" belirtiyor.

ABD’de 2019 bireysel vergi işlemleri ve bunlardan doğacak geri ödemeler için beyan ve başvuruların 28 Ocak-15 Nisan arasında yapılması gerekiyor.

-"Benzin parasını bulabilecekler mi, endişeliyim"

Öte yandan Vergi Dairesi çalışanlarını temsil eden ve yaklaşık 70 bin üyesi bulunan Ulusal Hazine Çalışanları Sendikası (NTEU), üyelerinin ücretsiz çalışma için geri çağrılmasından memnun olmadıklarını açıkladı.

NTEU Başkanı Tony Reardon, ABD Vergi Dairesi memurlarının 2019 vergi sezonu için çalışması gerektiğini anladıklarını belirterek, "Ama acı ve soğuk gerçek şu ki çalışanlar zaten önceki ödemeleri alamadı ve şimdi hükümet kapalı olduğu sürece yine ücretsiz çalışmaları isteniyor. Çalışanların, işe gitmek için araçlarına benzin koyacak parayı bulabilecekleri konusunda endişeliyim." ifadesini kullandı.

Sendika yetkilileri, hükümetin federal işçilerin ücret ödemeden çalışmasını zorunlu kılma yetkisine meydan okumak için dava açtıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Vergi Dairesi (IRS) Federal hükümetin kısmen kapalılık durumu Ulusal Hazine Çalışanları Sendikası (NTEU)

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