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ABD Vizesi Reddedilenlere İkinci Şans

09.03.2021 20:59 | Son Güncelleme:
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ABD Vizesi Reddedilenlere İkinci Şans

Trump döneminde, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 13 Ortadoğu ve Afrika ülkesine yönelik seyahat yasağı nedeniyle ABD vize başvuruları reddedilenler, yeni karar talebinde bulunabilecekler veya yeniden başvuru yapabilecekler

Dışişleri Bakanlığı’nın hafta başında yaptığı açıklamada, eski Başkan Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 13 Ortadoğu ve Afrika ülkesine seyahat yasağı nedeniyle ABD vize başvuruları reddedilenlerin, yeni karar talebinde bulunabilecekleri veya yeniden başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Başkan Joe Biden, göreve geldiği ilk gün olan 20 Ocak'taki ‘’Müslüman yasağı’’ olarak bilinen uygulamayu kaldırmış ve bunu "milli vicdanımıza bir leke" olarak nitelendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, 20 Ocak 2020'den önce vizesi reddedilen başvuru sahiplerinin yeniden başvuru yapmaları ve yeni bir başvuru ücreti ödemeleri gerektiğini söyledi. Price, 20 Ocak 2020'de veya sonrasında başvurusu reddedilenlerin, tekrar başvurmadan yeniden değerlendirme isteyebileceklerini ve ek ücret ödemeleri gerekmediğini kaydetti.

Mevcut mali yıldan önce Yeşil Kart olarak bilinen çeşitlilik vizesi çekilişinde seçilen başvuru sahiplerine, halihazırda almamışlarsa ABD yasalarına göre vize verilemiyor. Yeşil Kart çekilişi, normalde çok vize verilmeyen ülkelerden gelen göçmenleri kabul etmeyi amaçlıyor.

2017'nin Aralık ayından bu yana, ABD Anayasa Mahkemesi’nin orijinal seyahat yasağının revize edilmiş halinin onaylamasının ardından, Dışişleri Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 40 bin kişinin Amerika’ya girişi yasaklandı.

Trump yönetimi sırasında bu seyahat yasağına bazı ülkeler eklendi ve bazıları da listeden çıkarıldı. Trump'ın başkanlığının sonunda yasak Myanmar, Eritre, İran, Kırgızistan, Libya, Nijerya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Venezuela ve Yemen'i kapsıyordu.

Trump ilk olarak 2017 yılında yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının Amerika’ya seyahatini engelleyen uygulamayı yürürlüğe koymuş ancak bu uygulama federal mahkemede “ayrımcılık yapıldığı” kararıyla hükümsüz kılınmıştı. Yasağı ikinci kez gündeme getiren Trump yönetimi yine federal mahkeme kararıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

2018 yılında ise Anayasa Mahkemesi, başkanın ABD’ye giriş yapacaklar üzerinde kısıtlama getirme yetkisi olduğu kararıyla Trump’ın bu uygulamasına yeşil ışık yakılmıştı. 2020 yılı başındaysa, Nijerya, Sudan, Tanzanya, Eritre, Myanmar ve Kırgızistan da yasak kapsamına alınmıştı.

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