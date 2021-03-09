ABD Vizesi Reddedilenlere İkinci Şans

Dışişleri Bakanlığı’nın hafta başında yaptığı açıklamada, eski Başkan Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 13 Ortadoğu ve Afrika ülkesine seyahat yasağı nedeniyle ABD vize başvuruları reddedilenlerin, yeni karar talebinde bulunabilecekleri veya yeniden başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Başkan Joe Biden, göreve geldiği ilk gün olan 20 Ocak'taki ‘’Müslüman yasağı’’ olarak bilinen uygulamayu kaldırmış ve bunu "milli vicdanımıza bir leke" olarak nitelendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, 20 Ocak 2020'den önce vizesi reddedilen başvuru sahiplerinin yeniden başvuru yapmaları ve yeni bir başvuru ücreti ödemeleri gerektiğini söyledi. Price, 20 Ocak 2020'de veya sonrasında başvurusu reddedilenlerin, tekrar başvurmadan yeniden değerlendirme isteyebileceklerini ve ek ücret ödemeleri gerekmediğini kaydetti.

Mevcut mali yıldan önce Yeşil Kart olarak bilinen çeşitlilik vizesi çekilişinde seçilen başvuru sahiplerine, halihazırda almamışlarsa ABD yasalarına göre vize verilemiyor. Yeşil Kart çekilişi, normalde çok vize verilmeyen ülkelerden gelen göçmenleri kabul etmeyi amaçlıyor.