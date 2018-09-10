ABD, Washington'daki FKÖ ofisini kapatıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de Donald Trump yönetiminin, Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini bugün yapacağı duyuruyla kapatacağı belirtildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberde, açıklamayı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yapacağı kaydedildi.

Haberde, Bolton'ın FKÖ kararıyla ilgili açıklamada kullanacağı metnin taslağında yer alan ifadelere yer verildi.

Buna göre Bolton'ın, "ABD, dost ve müttefikimiz İsrail ile her zaman yan yana durmaktadır. Filistinliler İsrail ile doğrudan ve anlamlı müzakerelere başlamayı reddederken Trump yönetimi bu ofisi açık tutmayacaktır." ifadelerini kullanmasının beklendiği belirtildi.

- ICC'ye yaptırım tehdidi

Öte yandan aynı açıklamada Bolton'ın, ABD ve İsrail'e karşı soruşturma başlatması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) yönelik yaptırım kararı alabileceklerini söyleyeceği de kaydedildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray veya Dışişleri Bakanlığından net bir açıklama yapılmazken, Bolton'ın yapacağı açıklamayla ABD'nin Ortadoğu Barışı sürecine ne şekilde etki edeceği merak ediliyor.