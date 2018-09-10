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ABD, Washington'daki FKÖ ofisini kapatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 06:40 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin, Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü ofisini kapatma kararını bugün açıklayacağı bildirildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Donald Trump yönetiminin, Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini bugün yapacağı duyuruyla kapatacağı belirtildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberde, açıklamayı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yapacağı kaydedildi.

Haberde, Bolton'ın FKÖ kararıyla ilgili açıklamada kullanacağı metnin taslağında yer alan ifadelere yer verildi.

Buna göre Bolton'ın, "ABD, dost ve müttefikimiz İsrail ile her zaman yan yana durmaktadır. Filistinliler İsrail ile doğrudan ve anlamlı müzakerelere başlamayı reddederken Trump yönetimi bu ofisi açık tutmayacaktır." ifadelerini kullanmasının beklendiği belirtildi.

- ICC'ye yaptırım tehdidi

Öte yandan aynı açıklamada Bolton'ın, ABD ve İsrail'e karşı soruşturma başlatması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) yönelik yaptırım kararı alabileceklerini söyleyeceği de kaydedildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray veya Dışişleri Bakanlığından net bir açıklama yapılmazken, Bolton'ın yapacağı açıklamayla ABD'nin Ortadoğu Barışı sürecine ne şekilde etki edeceği merak ediliyor.

- UNRWA'ya yardımları kesmişti

ABD yönetimi son olarak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki hafta yaptığı bir açıklamada, Filistin yönetimi ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin'e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti.

Trump yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirilen ve İsrail-Filistin meselesini çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, planı "yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve Amerikalı yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ortadoğu barışı

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