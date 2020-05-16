ABD WHO’ya Mali Katkısını Kısmen Geri mi Başlatacak?

Başkan Donald Trump, ABD’nin mali katkısını askıya aldığı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hakkında bir dizi seçeneği değerlendirdiklerini belirtti. Trump bu seçenekler arasında, Washington’ın WHO’ya önceden sağladığı katkının yüzde 10 civarını ödemesinin bulunduğunu kaydetti.

Cumartesi sabahı Twitter üzerinden konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Trump, nasıl bir adım atılacağına ilişkin son kararın verilmediğini ve ABD’nin WHO’ya mali katkısını askıda tutmaya devam ettiğini bildirdi.

Trump 14 Nisan’da ülkesinin WHO’ya mali katkısını askıya almış, gerekçe olarak da örgütün ‘’Çin odaklı’’ politikalar izlemesini göstermişti. Trump, WHO’yu, Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak Çin’in ‘’dezenformasyonuna’’ prim vermekle suçluyor. Başkan Trump, WHO’nun faaliyetleri üzerinde yönetim olarak bir inceleme başlattıklarını da açıklamıştı. WHO yetkilileri ise bu suçlamaları reddediyor. Çin de salgınla ilgili olarak ‘’şeffaf’’ ve ‘’açık’’ olduklarını savunuyor.

Fox News, taslak bir mektuba atıf yaparak, Trump’ın WHO’ya sağlanan ödenekleri kısmen geri başlatmayı ve Çin’in sağladığı seviyeye indirmeyi planladığı yönünde Cuma gecesi bir haber geçti.

ABD yılda 400 milyon dolar civarında bir ödenekle WHO’ya en çok mali katkıda bulunan ülkeydi. Eğer ABD, Fox News’ın haberinde belirtildiği gibi katkısını Çin’inkiyle aynı seviyeye indirirse, yeni katkısı yılda 40 milyon dolar civarında olacak.

