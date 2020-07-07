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ABD: Yabancı öğrenciler sınır dışı edilebilir

07.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

ABD, yüksek öğrenimde uzaktan eğitime devam edilmesi durumunda yabancı öğrencilerin okul değiştirmelerini veya ülkeyi terk etmelerini istedi, aksi takdirde sınır dışı edilebileceklerini duyurdu.

ABD: Yabancı öğrenciler sınır dışı edilebilir

ABD'deki koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin sonbahar-kış döneminde de online eğitime devam etmesi halinde, yabancı öğrencilerin okul değiştirmesi veya ülkeyi terk etmesi gerekecek.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumundan yapılan açıklamada, F1 veya M1 tipi öğrenci vizesi ile ülkede bulunan yabancıların kayıtlı oldukları okulun sadece online eğitim vermesi durumunda, ülkede kalmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu. ABD'de üniversite, kolej gibi akademik kurumlarda öğrenim görenlere F1, dil eğitimi dışındaki meslek eğitimi alanlara ise M1 tipi öğrenci vizesi veriliyor.

ICE'nin açıklamasında, bu öğrencilerin ya ülkeyi terk etmeleri ya da yüz yüze eğitim verilen bir okula geçmeleri gerektiği belirtildi. Açıklamaya göre, eğitimin bir kısmını online, bir kısmını ise yüz yüze gerçekleştiren okulların ise öğrencilerin derslere fiziksel olarak katıldığına dair kanıt sunmaları gerekiyor. ICE, aksi takdirde öğrencilerin sınır dışı edilmesi gibi tedbirlerle karşı karşıya olduklarını bildirdi. ICE, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen istisnai bir düzenlemede değişiklik yapıldığına işaret edildi. Bu düzenleme ile yabancı öğrencilerin izin verilenden daha fazla online eğitime katılmaları mümkün olmuştu.

Mart ayından bu yana uzaktan eğitim

Ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle üniversite ve yüksek okullar Mart ayından beri uzaktan eğitim veriyor. Birçok okul, sonbahar-kış eğitim-öğretim döneminde derslerin nasıl verileceği konusunda henüz karar almadı. Harvard Üniversitesi gelecek dönem eğitimin sadece online yapılacağını duyurken, Princeton Üniversitesi eğitimin önemli bir bölümünün online yapılacağını açıkladı.

ABD'deki üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturuyor. Bu öğrencilerin ödediği öğrenim harçları, üniversiteler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. ABD'de yüksek öğrenim gören öğrencilerin çoğu Çin, Hindistan, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Kanada'dan geliyor.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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