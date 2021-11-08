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ABD yabancılara seyahat yasağını kaldırdı

08.11.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, pandemi nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı.

ABD yabancılara seyahat yasağını kaldırdı

ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları ve hem de negatif korona testi sonucu sunmaları gerekiyor.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2020 yılı başlarında yürürlüğe koyduğu yabancı ülke vatandaşlarına yönelik seyahat yasağını kaldırdı. ABD'ye seyahat etmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının hem tam aşılı olmaları ve hem de son üç gün içinde yaptırılmış negatif korona testi sonucu sunmaları gerekiyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) bildirdiğine göre ABD'ye girişte kabul edilen aşılar Johnson&Johnson, BioNTech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Covishield, Sinopharm ve Sinovac. Bu aşıların tam koruma sağlanmış şekilde, yani iki hafta önce yapılmış olduğunun da belgeyle kanıtlanması gerekiyor.

ABD Donald Trump'ın başkanlığı sırasında, Şubat 2020'de Çin vatandaşlarına seyahat yasağı getirmiş, bir ay sonra Birleşik Krallık, İrlanda, İran ve 26 Avrupa ülkesinin vatandaşları da yasak kapsamına almıştı. Listeye daha sonra vaka sayılarının yüksek olduğu Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika da dahil edilmişti.

Yasağın kalkması sonrasında Almanya'dan ABD'ye kalkan ilk uçak, Almanya saati ile sabah 9.00 sularında Frankfurt'tan New York'a havalanan Singapur Havayolları'nın uçağı oldu. Alman havalimanlarından alınan bilgilere göre havayolu şirketleri yasağın kalkmasıyla çok sayıda rezervasyon almaya başladı ve bazı uçakların çoktan dolduğu öğrenildi.

Lufthansa yöneticilerinden Klaus Froese gelecek haftalarda uçak doluluğunda 2019 öncesindeki sayılara ulaşacaklarına inandığını belirtti. Froese sadece Lufthansa'nın kış uçuş planında Frankfurt ve Münih'ten haftalık 160 bağlantı yapacağını belirtti. Lufthansa'nın bağlantı sayısı yaz mevsiminde sadece 30'du.

DW, dpa, Reuters / EC,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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