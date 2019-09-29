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ABD yapılan araştırma: Siyaset insanı hasta ediyor

29.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan bir araştırma, politikanın insan sağlığı üzerinde oldukça olumsuz etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.

ABD yapılan araştırma: Siyaset insanı hasta ediyor

Araştırmada özellikle ABD'deki 2016 Başkanlık seçimleri kampanya döneminin toplumu nasıl böldüğü mercek altına alınırken, araştırma için İngiliz YouGov kamuoyu şirketi Mart 2017’de 800 kişiyle görüştüğünü açıkladı.

HER BEŞ KİŞİDEN BİRİ POLİTİKA YÜZÜNDEN UYKU SORUNU YAŞIYOR

Nebraska-Lincoln Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya katılanların yüzde 40'ı politikanın kendilerinde strese neden olduğunu ifade etti. Her beş kişiden biri, politika yüzünden uyku sorunu yaşadığını vurguladı.

Araştırmaya katılanların yüzde 20'si siyasi görüş ayrılığı sebebiyle arkadaşlık ilişkisinin bozulduğunu bildirdi. Yine her beş kişiden biri siyaset nedeniyle kendini yorgun hissettiğini dile getirirken, yüzde dörtlük bir kesim ise siyaset yüzünden intihar etme düşüncesine kapıldığını söyledi.

Bu oranın ABD'de 10 milyon insana tekabül ettiğine dikkat çeken araştırmanın sorumlusu, siyaset bilimci Kevin Smith, çıkan sonucun sağlık sisteminde gerçek bir krize işaret ettiğini belirtti. Siyaset bilimci Kevin Smith ayrıca, sol görüşlü insanların politik tartışmalar nedeniyle daha çok stres yaşadığını ifade etti.

'DELİRDİKLERİNİ' İFADE ETTİLER

Ankete katılanların yüzde 11,5’i siyasetin beden sağlıklarına zarar verdiğini dile getirirken, yüzde 31,8'lik bir grup, medyada kendi siyasi görüşlerine aykırı fikirler savunulduğunda “delirdiğini” belirtti. Yüzde 29,3’lük bir kesim ise siyaset sebebiyle kontrolünü kaybettiğini itiraf etti.

Siyaset Bilimci Kevin Smith ve diğer araştırmacılar siyasetin insanların bedensel ve ruhsal sağlığına etkisini inceleyen söz konusu araştırmanın bir ilk olduğunu ve gelecekte bu çalışmayı, kapsamını genişleterek tekrarlamayı düşündüklerini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
siyaset ABD araştırma

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