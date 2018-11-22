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ABD Yaptırım Listesindeki Rus Askeri İstihbaratı Lideri Öldü

22.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

Batılı ülkeler tarafından, 2016 yılında İngiltere’de Rus ajan Sergei Skripal ve kızının zehirlenmesinden sorumlu tutulan Rus askeri istihbarat birimi başkanı Igor Korobov hayatını kaybetti

ABD Yaptırım Listesindeki Rus Askeri İstihbaratı Lideri Öldü

Batılı ülkeler tarafından, 2016 yılında İngiltere’de Rus ajan Sergei Skripal ve kızının zehirlenmesinden sorumlu tutulan Rus askeri istihbarat birimi başkanı Igor Korobov hayatını kaybetti. Rus resmi haber ajansı TASS’ın haberine göre 62 yaşındaki Korobov, uzun bir süredir tıbbi sorunları nedeniyle tedavi görmekteydi. 2016 yılından bu yana istihbarat biriminin başında olan Korobov, Rusya’nın en yüksek mertebedeki devlet nişanına sahipti.

Rusyanın askeri istihbarat birimi, 2016 Amerika Başkanlık seçimlerine müdahale de dahil, Skripal ve kızının zehirlenmesi ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü bilgisayarlarına saldırı benzeri suçlamalarla karşı karşıya. Rusya’ysa bu iddiaların tamamını reddediyor.

Zehirlenme olayı sonrası Skripal’in hayatta kalması ve Rus istihbaratının batılı medya şirketlerinin hedefi haline gelmesi nedeniyle, Korobov’un görevden alınacağına dair dedikodular ortaya çıkmış ve durumunun ne olacağına dari çok sayıda spekülasyon yapılmıştı.

Korobov bu yıl Rus askeri istihbarat biriminin 100. yılı kutlamalarında da yer almamıştı.

Korobov’un ölümünün ardından gözler şimdi Batıyla arası son dönemde gerilen Rusya lideri Putin’in bu mevkiye yapacağı atamaya çevrilmiş durumda.

Amerika yönetimi, Rusya adına siber saldırılar düzenlemek ve siber güvenliği tehlikeye atmak suçlamasıyla Korobov’u Mart ayında yaptırım uygulanan kişiler listesine almıştı.

Rus Hava Kuvvetleri’nde pilot olarak askeri kariyerine başlayan Korobov, 1985 yılında ordunun istihbarat bölümüne geçti.

Rus askeri istihbarat birimi 1918 yılında Bolşevik devriminin ardından kurulmuş olan ve Rusya’nın üç temek istihbarat örgütünden biri.

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