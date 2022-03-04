ABD Yaptırım Listesine Bir Dizi Rus Oligarkı Daha Ekledi

ABD yönetimi Rusya yaptırımları kapsamında hedef aldığı, Kremlin’le yakın bağları olan Rus işadamı ve yöneticilerin sayısını arttırma kararı aldı.

Bu kişilerin Kremlin’le bağları sayesinde zenginleştikleri ve bazılarının aile üyelerinin bile önemli pozisyonlara geldiği belirtildi.

Açıklamada Rusya’nın en büyük şirketlerinin yönetici koltuğunda oturan bazı isimlerin ise Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşı için ihtiyaç duyduğu desteği sağladığı kaydedildi.

Bu kişilerin ABD finans sistemiyle bağlarının kopartılacağı belirtilen açıklamada ABD’deki mal varlıklarının dondurulacağı ve kullanılmasının engelleneceği kaydedildi.

Açıklamada yaptırım listesine eklenen isimler arasında Rusya’nın en zenginlerinden ve Putin’e yakınlığıyla bilinen Alisher Burhanovich Usmanov’un da olduğu belirtildi.

Usmanov’un dünyanın en büyük yatlarından biri olan ve Almanya tarafından el konulan süper yatı ve Rusya'nın en büyük özel uçaklarından biri olan özel jeti dahil mülklerinin ABD'de kullanılması ve Amerikalılar tarafından kullanılması engellenecek.

Putin’in sözcüsü Peskov da yaptırım listesinde

ABD’nin yaptırım listesine aldığı isimlerden biri de Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov. ABD ayrıca 19 oligark ve 47 aile üyesi ve yakınlarına vize yasağı uygulayacak.

Yeni yaptırım listesinde yer alan isimler şunlar:

• Nikolai Tokarev (eşi Galina, kızı Mayya ve iki lüks gayrımenkul şirketi) • Boris Rotenberg (eşi Karina ve oğulları Roman ve Boris) • Arkady Rotenberg (oğulları Pavel, Igor ve kızı Liliya) • Sergei Chemezov (eşi Yekaterina, oğlu Stanislav, üvey kızı Anastasiya) • Igor Shuvalov (beş şirketi, eşi Olga, oğlu Evgeny, oğlunun şirketi ve jeti, kızı Maria ve şirketi) • Yevgeniy Prigozhin (üç şirketi, eşi Polina, kızı Lyubov, ve oğlu Pavel), • Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Putin’in basın sözcüsü • Alisher Usmanov (dünyanın en büyüğü olan ve Almanya tarafından el konulan süper yatı ve Rusya’nın en büyük özel uçaklarından olan özel jeti)

Açıklamada, yedi Rus kuruluşun da dezenformasyon nedeniyle yaptırıma tabii tutulacağı kaydedildi. Bunlar; SDN Stratejik Kültür Vakfı ve alt yayınları Odna Rodyna ile Rhythm of Eurasia, ayrıca Kamerton gazetesi, SouthFront, SDN InfoRos, New Eastern Outlook, Oriental Review, United World International ve Geopolitical.

Maliye Bakanlığı’nın bu kuruluşlarda önemli roller oynayan ve Rus hükümetinin dezenformasyon yaymasını ve algıyı etkilemesini sağlayan, Rusya ve Ukrayna’da ikamet eden 26 kişiyi de yaptırım listesine alacağı belirtildi. Bu kuruluşların sahte söylemlerle Rusya’nın stratejik hedeflerini idame ettirmesini ve Kremlin’in faaliyetlerini haksız yere meşru göstermesini sağladıkları kaydedildi.

