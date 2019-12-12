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ABD Yaptırım Tasarısına Ankara'dan Tepki

12.12.2019 12:08 | Son Güncelleme

ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun, Rusya’dan S-400 alımı ve Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını isteyen tasarıyı kabul etmesine, Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamayla tepki gösterildi

ABD Yaptırım Tasarısına Ankara'dan Tepki

Amerika’da Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alınması ve Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını isteyen tasarıyı kabul etmesine, Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamayla tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır” denildi.

Bakanlık açıklamasında hem Temsilciler Meclisi hem de Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda alınan kararların Amerika’da iç siyasete dönük kararlar olduğu vurgusu yapıldı. Açıklamada, “Son dönemde Kongre’nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca Amerika tarafının Türkiye’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamaları anlamak istemediği ifade edildi ve Kongre’ye yönelik olarak yapıcı bir tutum belirlenmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Temsilciler Meclisi’nin 29 Ekim’de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato’nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor. ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

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