"ABD yaptırımları İran'ın kazanımlarını sıfıra yaklaştırdı"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından getirdiği yaptırımların İran'ın anlaşmadan sağladığı kazanımları sıfıra yaklaştırdığını ve bu şartlar altında anlaşmanın devam edemeyeceği uyarısında bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Brüksel'de nükleer enerji konulu bir konferansta konuşan Arakçi, nükleer anlaşmanın önemli siyasi bir başarı olduğunu ve İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kaldığını söyledi.

Nükleer anlaşmayı denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın anlaşmaya bağlılığını defalarca teyit ettiğini hatırlatan Arakçi, buna karşın ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın anlaşmadan ekonomik olarak fayda göremediğini belirtti.

ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini ifade eden Arakçi şöyle konuştu:

"ABD'nin yaptırımları geri getirmesi İran'ın anlaşmadan sağladığı kazanımları sıfıra yaklaştırdı. Nükleer anlaşma, taraflarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 2231 numaralı kararla onayladığı uluslararası bir anlaşmadır. Nükleer anlaşmanın korunması uluslararası toplumun görevidir. İran, nükleer anlaşmanın kazanımlarından faydalanamazsa anlaşma ortadan kalkacaktır." Arakçi, Avrupa Birliği (AB) şirketlerinin ABD yaptırımlarından etkilenmeden İran'la iş yapmalarının kolaylaştırılmasını amaçlayan özel ödeme mekanizmasının hayata geçirilmesi anlaşmanın korunması için zorunluluk olduğunu ifade etti.

