‘ABD Yaptırımları Kaldırmadan Müzakere Masasına Oturmayız’

Ruhani, Avrupa ülkelerinin, 2015 yılında imzalanan ‘İran Nükleer Antlaşması’nın’ sürdürülmesini sağlayamaması halinde İran’ın da antlaşmadan çekileceğini belirterek, “Nükleer anlaşmaya bağlıyız ama İran’ın da sabrının bir sınırı var. AB, taahhütlerini yerine getiremiyor'' dedi.

Ruhani, şimdiye kadar AB'den sadece güzel sözler duyduklarını gerekli önlemleri ve görevleri yapmadıklarına tanıklık ettiklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD’nin uluslararası bankacılık sistemini kullanarak korsanlık yaptığını iddia etti. Ruhani, “Ekonomik terörizmle karşı karşıya kalmış bir ülkenin lideri olarak size sesleniyorum. Bağımsızlığını ve hakkını korumaya çalışan bir ülke lideri gibi. ABD İran’a yönelik hem bölgesel hem de bölge dışında kısıtlamalarını ve tehditlerini sürdürüyor. ABD, İran’ın küresel ekonomiye katılımını engellemektedir. Uluslararası bankacılık sistemini İran’a yönelik kısıtlamalar getirerek korsanlık yapmaktadır. Biz İranlılar bölgede hem kendimiz hem de komşularımız için gelişme, özgürlük ve barışı arıyoruz. Hiç bir zaman asla yabancı bir güce teslim olmadık. Bize tarihin en korkunç yaptırımlarını uygulayan bir ülkenin çözüm için pazarlık yapma davetine inanamayız” dedi.

Ruhani, küresel ve bölgesel sorunların çözümü için çaba gösterdiklerini belirterek, Suriye krizinde Astana formatında, Yemen’deki krizde BM’nin Özel Ekonomik Temsilcileriyle işbirliği içine girdiklerini kaydetti.

Ruhani, bölgedeki durumun kırılganlığına işaret etti. “Tek bir hata zaten yıkılmanın eşiğinde olan bölgede yangın çıkarır. Masaya dönelim, barışı sağlayalım diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine yapılan saldırılarla ilgili İran’ın herhangi bir ilgisi olmadığını açıklamasına rağmen suçlanmaya devam ettiğini belirtti.

Ruhani, Körfez'de barışı ve güvenliği sağlamanın tek yolunun Basra Körfezi ve Hürmüz bölgesinde ortak çıkarları olan bütün ülkeler arasındaki işbirliğiyle sağlanabileceğine işaret etti. Ruhani, bölgede zaten çok kırılgan olan, çökmenin eşine gelen bir durum olduğunu belirtti.

