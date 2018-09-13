ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

Haley, Fox News televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump yönetiminin İran politikasını değerlendiren bu ülkeye eleştiriler yönelten Haley, şunları söyledi:
"İran, Suriye'yi mahvetti, İsrail'e tehdit teşkil ettiklerini görüyoruz. İran, Ortadoğu'da vekalet savaşları yürütüyor ve tüm bunlar yüzünden İran nükleer anlaşmasından çekildik. Çünkü İran'a para akıtıyorduk ve tüm bu kötü tavrı sürdürmelerine izin veriyorduk. Yaptırımları tekrar getirdik. Böylece İran petrolünü hedef alacağız ve etkilerini gerçekten hissetmeye başlayacaklar. İran acıyı hissediyor, zayıf durumdalar ve balistik füze sorununu ele alana, teröre verdikleri desteği kesene kadar onları boğacağız."
"BİZİ TEKRAR SINAMAYIN"
Suriye'de kimyasal silah kullanımı konusunda rejimi, Rusya'yı ve İran'ı uyardıklarını dile getiren Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah kullanımına iki kez karşılık verdiğini belirtti. Nikki Haley, "Bizi tekrar sınamayın çünkü koşullar onların aleyhine." diye konuştu.
Trump yönetiminin, Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararına da değinen Haley, "Müzakere masasına gelmezlerse neden Washington'da ofisleri olsun, neden Filistinlileri finanse etmeye devam edelim? Ama bu bizim barış planı üzerinde çalışmamıza engel olmayacak. Yol alıyoruz ve masaya gelmelerini umut ediyoruz." diye konuştu.
AA
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