HABER

ABD yaptırımlarını delen Türk iş adamına 27 ay hapis

04.09.2019 09:10 | Son Güncelleme

İran donanması için 2013 ile 2015 yılları arasında ABD’den ekipman sağlayarak yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla iki yıldır yargılanan Türk iş adamı Reşit Tavan, ABD’de 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD yaptırımlarını delen Türk iş adamına 27 ay hapis

Merkezi İstanbul’da bulunan Ramor Dış Ticaret ve İnşaat Yatırım Anonim Şirketi’nin sahibi Reşit Tavan’ın davası Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentindeki federal mahkemede görüldü.

Türk vatandaşı olan Tavan, Ramor Grup aracılığıyla İran’ın Gemi İnşaatı Şirketi Qeshm Madkandalou için, Wisconsin’deki şirketlerinde üretilen denizcilik ekipmanı aldığını ve ABD’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal ettiği suçlamasını geçen Nisan ayında kabul etmişti. Bu ekipmanlar arasında dış motorlar, gemi aküleri ve deniz motorları bulunuyordu.

Mahkemeye sunulan deliller, Tavan’ın Madkandalou’ya bağlantılı İranlı yetkililerle, ABD kaynaklı bu ekipmanın yüksek hızlı füze hücum botu prototipi geliştirmede kullanılması için işbirliği yaptığını ortaya koydu. Bu tip hücum botunun da İran ordusu ya da donanması için geliştirildiği belirtildi.

29 Ağustos’taki karar duruşmasında bölge mahkemesi hakimi, yaptırımların bu şekilde ihlal edilmesinin ABD’nin ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı. Hakim ayrıca Reşit Tavan’ın bu suçtaki rolünün, daha yüksek rütbeli İranlı yetkililerin kontrolu ve yönetimindeki projeyle bağlantılı değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Suçun işlendiği 2013 ile 2015 yılları arasında, bu ticari işlemlerle ilgili kimsenin ABD Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ya da Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nden izin almaya çalışmadığı da vurgulandı.

ABD Adalet Bakanlığı, aynı suçlamayla karşı karşıya olan Türk vatandaşı Fulya Kalafatoğlu’nunsa kaçak olduğunu belirtti.

Reşit Tavan, ABD’li yetkililerle görüşmek üzere gittiği Romanya’da 8 Haziran 2017’de tutuklanmıştı.

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlar oylamayı kazandıAnlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlar oylamayı kazandı
İngiltere'de sular durulmuyor! Erken seçim sinyalleri!İngiltere'de sular durulmuyor! Erken seçim sinyalleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türk Işadamı hapis

En Çok Okunan Haberler

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de sular durulmuyor! Muhalefetin Brexit zaferi sonrası erken seçime gidilebilir!

İngiltere'de sular durulmuyor! Erken seçim sinyalleri!

ABD'den İran'a uzay yaptırımı! 'Bu bilim camiasına bir uyarıdır'

ABD'den uzay yaptırımı! 'Bu bilim camiasına bir uyarıdır'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

İngiltere'de hükümet parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

Flaş gelişme! Çoğunluğu kaybetti

Korkutan açıklama: IŞİD birçok bölgede terör eylemlerine yeniden başladı

'IŞİD birçok bölgede terör eylemlerine yeniden başladı'

18 ülke, binlerce asker ve 40 gemi katılıyor!

18 ülke, binlerce asker ve 40 gemi katılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.