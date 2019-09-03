ABD Yaptırımlarını Delen Türk İşadamına 27 Ay Hapis

İran donanması için 2013 ile 2015 yılları arasında ABD’den ekipman sağlayarak yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla iki yıldır yargılanan Türk işadamı Reşit Tavan, ABD’de 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Merkezi İstanbul’da bulunan Ramor Dış Ticaret ve İnşaat Yatırım Anonim Şirketi’nin sahibi Reşit Tavan’ın davası Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentindeki federal mahkemede görüldü.

Türk vatandaşı olan Tavan, Ramor Grup aracılığıyla İran’ın Gemi İnşaatı Şirketi Qeshm Madkandalou için, Wisconsin’deki şirketlerinde üretilen denizcilik ekipmanı aldığını ve ABD’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal ettiği suçlamasını geçen Nisan ayında kabul etmişti. Bu ekipmanlar arasında dış motorlar, gemi aküleri ve deniz motorları bulunuyordu.

Mahkemeye sunulan deliller, Tavan’ın Madkandalou’ya bağlantılı İranlı yetkililerle, ABD kaynaklı bu ekipmanın yüksek hızlı füze hücum botu prototipi geliştirmede kullanılması için işbirliği yaptığını ortaya koydu. Bu tip hücum botunun da İran ordusu ya da donanması için geliştirildiği belirtildi.