ABD Yaptırımlarının Hedefi Yargıç İran'da Seçimi Kazanabilir

İranlılar, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Çok sayıda seçmenin ekonomik zorluklar ve aşırı muhafazakar rejimin boykot edilmesi çağrıları nedeniyle oy kullanmadığı sanılıyor. Seçimi ABD'nin yaptırımlar getirdiği aşırı muhafazakar yargıç İbrahim Reisi’nin kazanması bekleniyor. Üst düzey yetkililer, giderek artan ekonomik ve sosyal baskılara, artan tüketici fiyatlarına, işsizliğe ve para birimindeki düşüşe verilen yanıta ilişkin bir referanduma dönüşen seçimlere katılımın yüksek olması çağrısında bulundu. Yarışı önde tamamlaması öngörülen yargı erki başkanı İbrahim Reisi, sandık başına gittikten sonra yaptığı açıklamada, "Siyasi görüşü olan herkesi oy kullanmaya çağırıyorum. İnsanlarımızın bazı sıkıntılardan kaynaklanan şikayetleri gerçek, ancak eğer seçimlerde oy kullanmama nedeni buysa bu doğru değil" dedi. İran devlet televizyonu bazı kentlerde oy kullanmak için bekleyen seçmenlerin uzun kuyruklar oluşturduğunu gösterse de yarı resmi Fars haber ajansı, yerel saatle 19.30’a kadar 22 milyon seçmenin yani seçmenlerin yüzde 37'sinin oy kullandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, oy kullanan seçmen sayısının doğrulanamadığını kaydetti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, oy kullandıktan sonra Tahran'da yaptığı açıklamada İranlılar'ı sandık başına çağırdı; "Her oyun önemi var, gelin, oy atın, cumhurbaşkanınızı seçin" dedi. 60 yaşındaki İbrahim Reisi, Hasan Ruhani'den cumhurbaşkanlığı koltuğunu teslim almak için çıkılan yarışta güvenlik alanında şahin tavra sahip yetkililerin desteğini alıyor. Hamaney'e karşı sorumlu olan Ruhani, ikinci dört yıllık görev süresini tamamladığı için İran anayasası uyarınca üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olamıyor. Hamaney'in yakın müttefiki olan Reisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından destekleniyor. Reisi, yıllar önce siyasi tutukluların idam edilmesinde oynadığı rol nedeniyle ABD'nin yaptırım uyguladığı İranlı yetkililer arasında yer alıyor. Reisi'nin rakibi, ılımlı eski merkez bankası başkanı Abdülnasır Hemmati. Hemmati, seçimi aşırı muhafazakar bir adayın kazanmasının daha fazla yaptırım anlamına geleceğini söylüyor. Tahran yakınlarında 52 yaşındaki kuaför Meryem, "sisteme olan güvenini yitirdiği" için oy kullanmadığını söyledi. Meryem, "Geçmişte her oy kullandığımda hayat standardımın iyileşeceğini umut ettim. Ancak ülkedeki en üst düzey yetkili işleri düzeltemeyip istifa etme cesaretini göstermeyince tüm umudumu yitirdim" dedi. İranlı seçmen, 'en üst düzey yetkili' sözüyle Ruhani'yi kastediyor. İran'ın güneyindeyse 32 yaşındaki Muhammed, hangi adayı tercih ettiği sorusuna, "Dürüst olmak gerekirse hiçbiri, ancak meclisteki temsilcimiz her şeyin düzelmesi için Reisi'ye oy vermemiz gerektiğini söylüyor" şeklinde konuşuyor.

Boykot çağrısı İran'ın orta kesimlerindeki Yezd kentinden 58 yaşındaki Farzaneh, "Benim oyum İslam Cumhuriyeti'ne kocaman bir 'hayır'" diyor. Farzaneh, devlet televizyonunda çıkan haberlerin aksine "oy kullanma merkezlerinin neredeyse boş" olduğunu söylüyor. 40 yaşındaki mühendis Muhammed de oy kullanmadığını çünkü sonuçların önceden belli olduğunu söylüyor. Muhammed, "Daha da önemlisi, eğer Reisi yolsuzluklarla mücadele konusunda ciddi olsaydı şimdiye kadar bu konuda bir şeyler yapardı" diyor. 1979 İslam Devrimi'nden bu yana öldürülen muhaliflerin ve siyasi tutukluların yakınlarının seçimi boykot çağrılarına rağmen ülkedeki yerleşik düzeni destekleyenlerin Reisi'ye oy vermesi bekleniyor. İran'da 59 milyondan fazla kişi seçimlerde oy kullanmak için gerekli şartlara sahip. İran İçişleri Bakanlığı, oy kullanma merkezlerinde çok sayıda seçmenin sırada olması nedeniyle gece yarısına kadar sandığa gidebileceğini açıkladı. Sonuçların Cumartesi gün ortasında belli olması bekleniyor. Seçimi Reisi'nin kazanması, Ruhani gibi pragmatik siyasetçilerin siyasi kariyerinin sonlanması anlamına gelebilir. Ruhani, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi nükleer anlaşmadan çıkarması ve Batılı ülkelerle yakınlaşma çabalarını zora sokan yaptırım kararları almasıyla zayıflamaya başlamıştı.