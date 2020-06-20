ABD Yargısında Halkbank Başsavcısı Gerilimi

ABD Adalet Bakanlığı, Cuma gecesi ani bir şekilde Halkbank soruşturmasını da yürüten New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman’ın istifa ettiğini açıkladı. Berman ise “istifa etmedim, etmeye de niyetim yok. Soruşturmalarımız devam edecek” dedi. Başsavcı Geoffrey Berman, Rıza Sarraf, Hakan Atilla ve Halkbank davasını açan bir önceki başsavcı Preet Bharara’nın yerine yaklaşık iki buçuk yıl önce atanmıştı. Berman, Başkan Donald Trump’ın avukatı ve yakın dostu Rudolph Giuliani’yle ilgili de soruşturma başlatmıştı. Adalet Bakanı William Barr konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton'ı New York'un Güney Bölgesi Başsavcılığı görevine aday göstermeyi planladığını belirtti. Bakan Barr, Clayton’ın Trump’ın teklifini kabul ettiğini, onunla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti. Berman: ''İstifa etmedim'' Berman ise Barr'ın açıklamasında kısa süre sonra yaptığı açıklamada, ''istifa ettiği'' haberini basından öğrendiğini belirterek, istifa etmediğini ve istifa etmek gibi bir niyetinin de olmadığını belirtti.

Berman New York Güney Bölgesi Başsavcılığı resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Amerikalı hakimlerden oluşan bir kurul tarafından göreve getirildiğini kaydederek, “Başkan'ın gösterdiği bir aday Senato'dan onay alınca görevi bırakacağım. O zamana kadar, üstlendiğim tüm soruşturmalar gecikme ya da aksama olmadan devam edecek” dedi. Adalet Bakanı Barr açıklamasında, Clayton’ın New York Güney Bölgesi Başsavcılığı için Senato'dan onay alma süreci sırasında, Berman’ın boşalacak görevi 3 Temmuz'dan itibaren New Jersey Bölgesi Başsavcısı Craig Carpenito'nun vekaleten yürüteceğini kaydetti. Barr, Carpenito'nun geçici olarak görevlendirilmesinin kendi önerisi olduğunu kaydederek, Başsavcı Berman’a şimdiye kadar New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndaki başarılı görevinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Bu arada Berman'dan önceki başsavcı olan ve Trump başkan olduktan kısa süre sonra görevine son verilen Bharara, Twitter'dan yaptığı yorumda, atılan adımın zamanlaması ve şeklini tuhaf bulduğunu belirtti. Bharara, ''Bir başkan neden New York Güney Bölgesi'nde kendi eliyle seçtiği başsavcıyı bir Cuma gecesi, seçimlere 5 aydan az süre kalmışken devre dışı bırakır?'' ifadesini kullandı. Bharara, Berman’in istifa etmediğini, görevden alındığını savundu.

Bolton'un kitabındaki iddialar New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndaki bu gelişmenin, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un gelecek hafta piyasaya çıkması beklenen ve içeriği basına sızan kitabındaki iddiaların ertesine denk gelmesi de dikkat çekti. ABD basınında yer alan haberlere göre kitapta Bolton, 2018 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Trump'a, İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle New York Güney Bölgesi Savcısı'nın soruşturması altındaki bir Türk şirketinin suçsuz olduğunu savunan bir not verdiğini anlatıyor. Kitaptan yapılan alıntıda şirketin ismi belirtilmiyor ancak bu şirketin Halkbank olduğu tahmin ediliyor. Habere göre Bolton kitapta, ''Trump Erdoğan'a, meseleyi halledeceğini söyledi ve Güney Bölgesi savcılarının kendisine değil Obama'ya yakın kişiler olduğunu anlattı. Bunların yerine kendisine yakın kişiler geldiğinde sorunun çözülebileceğini belirtti'' diye yazdı. Demokratlar'dan tepki Adalet Bakanlığı tarafından Berman’ın görevden ayrıldığına yönelik yapılan ancak Berman’ın kendisi tarafından yalanlanan açıklamalara Demokrat Parti’nin üst düzey isimlerinden tepki geldi.