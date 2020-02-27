ABD Yasa Dışı Yollardan Vatandaşlık Alanların Peşinde

Amerika Adalet Bakanlığı, sahtecilik yaparak yasadışı yollardan Amerikan vatandaşlığı elde edenleri soruşturmak için yeni bir birim kurulduğunu açıkladı. Bakanlık, bu kişilerin vatandaşlık haklarının iptal edilmesi için mahkeme kararı çıkarma yoluna gidileceğini bildirdi.

Amerika Adalet Bakanlığı, sahtecilik yaparak yasadışı yollardan Amerikan vatandaşlığı elde edenleri soruşturmak amacıyla yeni bir birim kurulduğunu açıkladı. Adalet Bakanlığı'nın attığı bu adım, son üç yıldır tüm göçmenlik yasalarının uygulanmasını sıkılaştıran Trump yönetiminin ve Kongre’deki göçmen karşıtı Cumhuriyetçiler’in bu yönde yaptığı son hamle. Buna hükümete yabancı ülkelerde doğup sonradan Amerikan vatandaşlığı alanları vatandaşlıktan çıkarıp sınır dışı etme izni veren yasa dahil.

Adalet Bakanlığı, 2017'den bu yana federal mahkemelerde yabancı ülkelerde doğan ve sonradan Amerikan vatandaşı olanları vatandaşlık haklarından mahrum etmek için 94 dava açtı. Bu, söz konusu davaların sayısında yüzde 200'lük artış olduğuna işaret ediyor.