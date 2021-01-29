ABD Yaz Başında Çocukları Aşılamayı Planlıyor

Beyaz Saray’ın Corona virüsü mücadele ekibi, düzenledikleri basın toplantısında ülkedeki son veriler, Corona virüsünün uğradığı mutasyon, Novavax ile Johnson & Johnson’un yeni Corona virüsü aşıları ve çocukların aşılanmasıyla ilgili planlanan takvim konusunda bilgi verdi. Salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci, Johnson & Johnson firmasının aşısının ABD’deki etki oranının yüzde 72 olduğunu ve her üç ülkede yapılan deneylerde bu aşıyı olanlar arasında hastaneye kaldırılan veya hayatını kaybeden olmadığına vurgu yaptı. Fauci, ABD’de 16 yaşın altındaki çocukların aşılanmasınaysa ilkbahar sonu, yaz başı gibi başlanacağını belirtti. Fauci, Novovax ve Johnson firmalarının devam eden deneylerinin sonuçlarını paylaşmalarının ardından aşıların etkinlik oranını değerlendirdi. Johnson & Johnson aşısına dikkat çeken Fauci, ABD, Güney Afrika ve Brezilya’da deneyleri yapılan aşının genel etki oranının yüzde 66 ancak ABD için etki oranının ise yüzde 72 olduğunu kaydetti. Fauci, bu verilerin önceki aşıların etkililik oranı olan yüzde 94 ve 95’le karşılaştırıldığını ancak bunu yapmak yerine etkililik oranının önemli unsurlarından biri olan ‘‘aşının ciddi hastalık üzerindeki etkisine’’ bakılması gerektiğini söyledi.

‘‘Ağır vakalarda etki oranı yüzde 85’’ Deneyin yapıldığın her üç ülkede ağır vakalardaki genel etkisinin yüzde 85 olduğunu belirten Fauci, aşı grubunda hiç hastaneye yatma ya da ölüm olmadığını kaydetti. Fauci, ‘‘Bu da önemli bir aşı adayımızın daha olduğunu gösteriyor’’ dedi. Fauci aşının diğer avantajlarının tek doz halinde olunması, buzdolabında saklanması ve pahalı olmaması olarak sıraladı, ayrıca şirketin milyarlarca sayıda üretim yapma kapasitesine sahip olduğu açıklamasını yaptığını bildirdi. Virüsün mutasyonlarının devam edeceğini belirten Fauci, bu nedenle aşı üreten firmaların da aşılarının alternatiflerini üretebilme konusunda hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Aşılama çalışmalarında çok hızlı olunmasının önemine dikkat çeken Fauci, ‘‘Virüsler kendilerine yayılma alanı buldukça mutasyona uğrarlar. Biz bunu durdurmalıyız. Yayılmazsa mutasyona da uğramaz’’ diye konuştu. Çocuklar ilkbahar sonu, yaz başında aşılanmaya başlanacak Toplantıda çocukların aşılanması da gündeme geldi. Fauci, Pfizer ve Moderna aşılarının 16 yaşın altındaki çocuklarda güvenilirliği ve etkisiyle ilgili deneylerin devam ettiğini, çocukların ilkbahar sonu ve yazın başında aşılanmaya başlanmasının beklendiğini bildirdi.

Fauci, ‘‘Gelecek aylarda yaş sınırını düşürerek deneyler yürüteceğiz. Yani umuyoruz ki ilkbahar sonu, yaz başında FDA’nın kurallarına uygun şekilde çocukları da aşılamaya başlayacağız’’ dedi. ‘‘Çocuklar arasında bulaşıcılık da az’’ CDC Başkanı Rochelle Walensky ise okullardan ve yaz kamplarından gelen verilerin çocukların sadece semptomları hafif geçirmediğini bulaştırma oranlarının da düşük olduğunu gösterdiğini söyledi. Walensky, ‘‘Sürü bağışıklığı da daha çok bulaştırıcılık verisine bağlı. Yani yetişkinler arasında sürü bağışıklığıyla çocuklar arasında sürü bağışıklığı da birbirinden farklı’’ diye konuştu. CDC Başkanı Rochelle Walensky, ülke genelinde hastaneye yatma oranlarında düşüş olsa da Corona virüsü vakalarının sayısının yüksek seyrettiğini söyledi. ‘‘Yazın gördüğümüz vakaların 4 katı fazla vaka görmeye devam ediyoruz’’ diyen Walensky, 27 Ocak tarihine kadar CDC’ye 25,4 milyon Corona virüsü vakasının bildirildiğini, 21 Ocak-27 Ocak haftasında yeni vaka ortalamasının yüzde 16,6 düşerek günde 161.832 seviyesinde seyrettiğini kaydetti. CDC Başkanı’nın paylaştığı verilere göre; bir haftalık hastaneye yeni yatan hasta oranı yüzde 14 düşerek günde 12.720 oldu. 99 binden fazla kişi 26 Ocak’ta hastaneye kaldırıldı. 22 Ocak tarihine kadar 427.626 ölüm bildirildi. Son bir haftada günlük ölü sayısı yüzde 7,5 artarak günde 3.277 oldu. Dün itibariyle ise bir günde 4.000 ölümden fazla ölüm yaşanan arka arkaya altıncı gün oldu.

27 Ocak itibariyle virüsün İngiltere’den çıkan varyantı 29 eyalette 379 vakada görüldü. Walensky, Perşembe günü Güney Carolina eyaleti sağlık yetkililerinin halkı Güney Afrika’da ortaya çıkan varyantın ilk iki vakasının eyalette görüldüğü konusunda uyardığını hatırlattı. İki vakanın birbirinden farklı yerlerde tespit edildiğini belirten yetkili, bunların birbiriyle teması olan kişiler olmadığını ve seyahat geçmişlerinin de bulunmadığını belirtti. Walensky, bu hafta başında Minnesota’da ise Brezilya’daki varyantın ilk vakasının görüldüğünü söyledi. CDC Başkanı maske takma, sosyal mesafe, el yıkama, kalabalıklardan, kötü havalandırılan kapalı mekanlardan ve seyahatten uzak durma çağrısını yineledi. ‘‘Önlemlerin alındığı okullarda hızlı yayılma görülmüyor’’ Okulların açılmasına da değinen Walensky ‘‘Çalışmalar gerekli önlemler alındığında okul ortamının Corona virüsünün hızlı yayılmasıyla sonuçlanmadığını ortaya koyuyor. Bu önlemler maske takmak, mekanların havalandırmasını iyileştirmek ve kalabalığı azaltmak’’ dedi. Eyaletlerin bunların yapılması için gerekli araçlara ve kaynaklara sahip olmadığını hatırlatan yetkili bu nedenle de Başkan Joe Biden’ın Corona virüsü planının ve Amerikan Kurtarma Planı’nın önemine vurgu yaptı.