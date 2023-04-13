ABD’ye ait gizli belgeleri sızdıran kişinin kimliği ortaya çıktı!

ABD’de internete sızdırılan gizli belgeler ile yeni iddia ortaya atıldı. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Savunma Bakanlığı’na ait Ukrayna-Rusya Savaşı da dahil birçok güncel konuda "hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içeren” belgelerin sızdıran Jack Teixeira olduğu iddia edildi. New York Times gazetesi daha önce yaptığı bir haberde, gizli belgelerin sızdırıldığı bir çevrimiçi oyun sohbet grubunun liderinin aynı isme sahip olduğunu ifade etmiş, 21 yaşındaki Teixeira’nın Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın istihbarat kanadında görevli olduğu belirtmişti. Teixeira'nın resmi olarak sızıntı yaptığı iddia edilen kişi olduğu tespit edilmedi.

Washington Post’un belgelerin ilk olarak paylaşıldığı düşünülen çevrimiçi oyun sohbet grubunun bir üyesi ile röportajda, sızıntıyı yapan kişinin adı açıklanmayan bir askeri üste çalıştığı, 20'li yaşlarının başında ve silah meraklısı olduğu ifade edilmişti.

BIDEN, SIZINTI YAPAN KİŞİYE YAKLAŞILDIĞINI BELİRTMİŞTİ

İrlanda’ya düzenlediği resmi ziyaret sırasında gizli belgeler hakkında ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, yetkililerin, hassas bilgilerin sızdırılmasının arkasındaki kişiyi bulmaya "yaklaştığını" belirtmiş, “Sızıntıdan endişe duymuyorum. Bunun gerçekleşmiş olmasından endişeliyim, ancak bildiğim kadarıyla güncel bir etkisi bulunmuyor. Kapsamlı soruşturma sürüyor, (sonuca) yaklaşıyorlar” demişti.

Belgeler ABD istihbarat sistemine erişimi olan biri tarafından ele geçirilmiş olabilir

ABD'li yetkililer, sızdırılan belgelerin ilk olarak şubat ve mart aylarında sosyal medya platformları Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiğini ifade etmiş, sızıntı hakkındaki soruşturma kapsamında Savunma Bakanlığı içindeki potansiyel suçlularında mercek altında olduğunu belirtmişti. Belgelerin ABD istihbarat sistemine erişim sağlayan biri tarafından ele geçirilmiş ve sızdırılmış gibi göründüğünü aktaran yetkililer, bazı içeriklerin en yakın ABD istihbarat ortaklarıyla bile paylaşılmadığına dair işaretler olduğunu belirtmişti.

İnternete 7 Nisan'da sızdırılan belgeler arasında Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner’in Afrika'daki operasyonları, İsrail'in Ukrayna'ya silah yardımı sağlama yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ile bağları hakkında gizli belgeler olduğu görülmüştü.

Öte yandan yetkililer, Ukrayna'daki savaşla ilgili sızdırılan belgelerin gerçek gibi görünse de bazılarının değiştirilmiş olduğu konusunda uyarmıştı. Sızdırılan belgelerden birinin 16 bin ile 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü göstermesine rağmen ABD savunma yetkililerine göre Rusya'nın 200 binden fazla kayıp verdiği kamuoyuna açıklanmıştı. (İHA)

