ABD'ye ait nükleer savaş gemisinde koronavirüs endişesi

Guam’da bir limanda demirli olan ABD Donanması’na ait USS Theodor Roosevelt adlı nükleer savaş gemisindeki askerlerden en az 100’ünün koronavirüsüne yakalandığı belirtildi. Gemi komutanı ABD Donanması’na yazdığı mektupta “Savaşta değiliz. Denizcilerimiz ölmemeli" diyerek askerlerin çoğunluğunun gemiden tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. ABD Donanması’na göre gemide 4 bin denizci bulunuyor.

Koronavirüsüne yakalanan asker sayısının her geçen gün arttığı belirtilen savaş gemisinin komutanının yazdığı mektubu ilk olarak San Francisco Chronicle haberleştirdi. 4 sayfalık mektubun içeriğini de ABD’li yetkililer Reuters haber ajansına doğruladı.

Nükleer savaş gemisinin komutanı Yüzbaşı Brett Crozier, gemide karantina ve tecrit imkanlarının yeterli olmadığını, şu an uygulanan stratejinin virüsü yavaşlatacağını ancak yenilgiye uğratamayacağını vurguladı. 30 Mart Pazartesi tarihli mektupta Yüzbaşı Crozier, kararlı bir şekilde adım atılması gerektiğini, 4 bin denizcinin gemiden tahliye edilerek tecrit edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.