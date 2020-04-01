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ABD'ye ait nükleer savaş gemisinde koronavirüs endişesi

01.04.2020 06:57 | Son Güncelleme

Guam’da demirli ABD Donanması’na ait USS Theodor Roosevelt adlı nükleer savaş gemisinde en az 80 askerin koronavirüsüne yakalandığı belirtildi. Gemi komutanı ABD Donanması’na yazdığı mektupta “Savaşta değiliz. Denizcilerimiz ölmemeli" diyerek askerlerin gemiden tahliye edilmesi gerektiğini söyledi

ABD'ye ait nükleer savaş gemisinde koronavirüs endişesi

Guam’da bir limanda demirli olan ABD Donanması’na ait USS Theodor Roosevelt adlı nükleer savaş gemisindeki askerlerden en az 100’ünün koronavirüsüne yakalandığı belirtildi. Gemi komutanı ABD Donanması’na yazdığı mektupta “Savaşta değiliz. Denizcilerimiz ölmemeli" diyerek askerlerin çoğunluğunun gemiden tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. ABD Donanması’na göre gemide 4 bin denizci bulunuyor.

Koronavirüsüne yakalanan asker sayısının her geçen gün arttığı belirtilen savaş gemisinin komutanının yazdığı mektubu ilk olarak San Francisco Chronicle haberleştirdi. 4 sayfalık mektubun içeriğini de ABD’li yetkililer Reuters haber ajansına doğruladı.

Nükleer savaş gemisinin komutanı Yüzbaşı Brett Crozier, gemide karantina ve tecrit imkanlarının yeterli olmadığını, şu an uygulanan stratejinin virüsü yavaşlatacağını ancak yenilgiye uğratamayacağını vurguladı. 30 Mart Pazartesi tarihli mektupta Yüzbaşı Crozier, kararlı bir şekilde adım atılması gerektiğini, 4 bin denizcinin gemiden tahliye edilerek tecrit edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Savaş gemisinin komutanı, “Savaşta değiliz. Tek bir denizcimiz bu salgın yüzünden ölmemeli. Şimdi harekete geçmezsek, en çok güvendiğimiz varlıklarımız olan denizcilerimizi koruyamamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD nükleer savaş gemisi USS Theodor Roosevelt, bir hafta önce ilk korona vakasını bildirdiğinde Pasifik’teydi. Savaş gemisi Pasifik’in batısında bulunan ve ABD toprağı olan Guam Adası’nda bir limana demirlemiş durumda.

ABD Donanma Sekreteri Vekili Thomas Modly, denizcilerin gemiden tahliye edilmesine çalıştıklarını, Guam’da yeterli sayıda yatak bulunmadığını ve bu sebeple bölgedeki otellerin kullanılması için yerel yetkililerle görüşme halinde olduklarını belirtti.

CNN televizyonunun yayınına katılan Modly, “Gemi komutanıyla aynı fikirdeyiz. Bu işi belirli bir metot içinde yapıyoruz. Çünkü bu gemi bir yolcu gemisi değil. Geminin üzerinde silahlar, uçaklar var.” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, New Jersey’de bir ABD ordusu mensubu koronavirüsü yüzünden Cumartesi günü hayatını kaybetti. Bu ABD ordusu içinde virüs sebebiyle kayda geçen ilk can kaybı. Pentagon’a göre şimdiye kadar korona teşhisi konulan asker sayısı da 673.

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ABD koronavirüs donanma

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